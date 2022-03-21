大S掰了汪小菲後又閃婚　吳宗憲直搖頭「力挺S媽」

藝人大S（徐熙媛）與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚，隔日具俊曄也大動作抵台，昨（20）日凌晨結束隔離後，便出關直奔大S位於信義區的豪宅。事實上，大S宣布離婚汪小菲105天後，就認了閃嫁具俊曄，S媽得知當下直接氣炸，而身為4個孩子爸爸的吳宗憲也認為太早，他今天在錄節目《小明星大跟班》受訪時，表示自己應該會站在S媽那一邊。
大S閃婚一事震驚全亞洲，就連S媽也是前一天才知道，雖然S媽一開始難以接受，不過後來已經慢慢接受新女婿，吳宗憲今天談起此事，先是搞笑表演歌曲《熱愛105°C的你》，回應有關大S只單身105天一事，接著直搖頭表示「我真的做不到，所以我站在S媽這一邊，我們家比較不可能，因為太保守了！」
話鋒一轉，吳宗憲再次調侃前陣子當街呼麻遭逮的兒子鹿希派：「他不是壞只是白痴，爸爸擔心的不是他壞而是笨，找一個時間去給他測試一下，柯文哲測出來是160跟我一樣，那兒子應該只有65。」
另外，剛從美國度蜜月回來的吳姍儒未接受訪問，吳宗憲解釋因為過幾天後女兒有品牌代言活動，希望保留首次露面，不過吳宗憲談起吳姍儒時也是有說有笑，表示未來若沒意外會入住女兒樓上，還大讚對方出道到現在都零緋聞：「她人緣很好，很多人追。」
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