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盼溪墘變電所加速室內化　立委林淑芬與綠營新北黨團會勘

▲蘆洲區的居民，一直期盼蘆洲的溪墘變電所能加速室內化。（圖／民進黨新北市議會黨團辦公室提供）
▲蘆洲區的居民，一直期盼蘆洲的溪墘變電所能加速室內化。（圖／民進黨新北市議會黨團辦公室提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-21 16:00:46

立委林淑芬今（21）日與民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、副總召李倩萍一同會勘「溪墘變電所」，強調地方民眾對該設施的需求，盼台電加速變電所室內化的推動；尤其變電所室內化及設備的改善，能穩定民生用電的需求且有利都市發展。

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▲立委林淑芬今（21）日與民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、副總召李倩萍一同會勘「溪墘變電所」，盼台電加速變電所室內化的推動。（圖／民進黨新北市議會黨團辦公室提供）
▲立委林淑芬今（21）日與民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、副總召李倩萍一同會勘「溪墘變電所」，盼台電加速變電所室內化的推動。（圖／民進黨新北市議會黨團辦公室提供）
林淑芬表示，周遭的居民一直期盼蘆洲溪墘變電所能室內化，若能盡早的把變電所的工程給底定，一定更有利於都市規劃；此外，蘆洲現在人口成長速度快，溪墘變電所又供電給士林、社子等地區，加上未來又計劃興建捷運路線，考量未來蘆洲重劃區發展的潛力，會持續監督經濟部與台電盡速審查相關的內容，而市府也應超前部署，一同督促中央加速溪墘變電所室內化。

陳啟能指出，位於土城的「板橋一次變電所」將在2022年底完工，屆時不僅佔地面積縮小近44%，並釋出了綠地及商業區，更讓周遭居民消弭對變電所的嫌惡形象，達成多贏的局面；而民眾也期盼溪墘變電所能比照土城「板橋一次變電所」進行室內化，在地方民代推動的同時，盼市府經發局及台電能夠積極的促成溪墘變電所室內化。

李倩萍說，蘆洲區地小人稠，周遭居民對於變電所產生的影響也相當憂心，有鑑於變電所已影響當地一甲子的時間，許多電力設備也可利用這次室內化的契機進行更新，讓本區的電網更加堅固完善，又能穩定新北市電力的供給需求；有鑑於此，在場的民代都認為，變電所地室內化勢在必行，希望地方與中央一同來把這件事情完成。
 

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