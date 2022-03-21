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全台破萬戶停電！台電說明原因　去年鳥獸誤觸就有1780件

▲針對今（21）日北部及高雄部分地區發生停電，台電表示近年來停電事故發生件數已呈現降低趨勢，也加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備，鳥獸碰觸致停電事故件數也降至去年的1780件，今（2022）年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低。（圖／翻攝台電官網）
▲針對今（21）日北部及高雄部分地區發生停電，台電表示近年來停電事故發生件數已呈現降低趨勢，也加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備，鳥獸碰觸致停電事故件數也降至去年的1780件，今（2022）年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低。（圖／翻攝台電官網）

記者顏真真/台北報導

2022-03-21 16:27:00

針對今（21）日北部及高雄部分地區發生停電，超過萬戶受影響，台電表示，近年來停電事故發生件數已呈現降低趨勢，也加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備，鳥獸碰觸致停電事故件數亦從2838件，降至去年的1780件，今（2022）年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低，且論事故原因，台電同仁都在第一時間趕赴搶修、迅速復電，也將持續努力，降低停電對民眾的不便。

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台電說明，經查今日台北市內湖區凌晨2時5分發生停電，研判為鳥巢結巢含有鐵絲，受下雨沖刷至高壓線路接頭引起故障，造成共3000戶停電，並於凌晨2時54分已全數復電；新北市新店區早上7時20分因地下電纜故障造成5097戶停電，並於早上9時22分全數復電。

至於高雄市大社區10時20分因鳥巢碰觸高壓線路開關造成887戶停電，1分鐘內復電近6成（507戶），並於上午11時09分全數復電；高雄市鳳山區上午10時5分因打雷造成避雷器不良引起線路跳脫造成1516戶停電，並於半小時內，即上午10時32分全數復電。

台電說明，停電原因中，外力、天災、用戶因素約占6成，台電設備因素約占4成。針對設備因素，台電透過加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，減少停電影響範圍及縮短復電所需時間。

針對鳥獸碰觸等外力，台電則透過將空中線路包覆絕緣、相關開關設備絕緣化被覆化、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，也加強樹木修剪及孔洞封填阻斷鳥獸蟲路徑，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。

台電進一步指出，近年來配電系統停電事故已有顯著改善，從2012年到2021年，這10年來，配電系統停電事故件數從2萬1019件，降為8999件，其中鳥獸碰觸致停電事故件數，從2838件，降為1780件，而今年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低。

經濟部也強調，動物誤觸停電件數持續減少，從2012年至2019年每年的2、3千多件，到近兩年的1960件、1780件，台電同仁會加速改善，降低動物造成的停電風險。

此外，台電亦提到，配電線路及設備遍佈全台，包括40萬公里配電線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關設備、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子導線接頭都必須正常運作，才能確保用戶正常用電。為降低停電造成民眾的不便，台電將持續努力，繼續透過加強線路巡檢，汰換老舊設備等方式，降低停電事故的發生，縮短停電時間的影響。

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