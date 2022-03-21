騎電動自行車撞上路旁轎車　外籍移工倒地下巴噴血

《四方報》報導，一名澎湖縣外籍移工日前騎乘改裝過的電動自行車，不慎撞上停在路旁的一輛靜止轎車，猛力的撞擊力道導致移工當場摔倒，下巴掉一塊肉血流如注，白色轎車車主除了趕緊下車幫忙外，自己也被嚇得不停掉淚；所幸移工送往醫院治療後，並無大礙。
綜合媒體報導，這起外籍移工撞上轎車事故發生於19日中午，在縣道204隘門、西文新村公車站牌前，一名外籍移工騎車猛力從後方撞上一輛停在路邊的白色Toyota，該車主為一名外籍女老師，她被突如其來的意外嚇得不輕，但當下仍趕忙下車為移工止血，路過民眾則協助撥打報警電話，讓受傷移工及時送往澎湖醫院就醫。
移工在台生活，在搭乘大眾運輸工具之餘，為了行動方便自然需要代步工具。但礙於語言隔閡、預算有限、在台工作年限不定，且移工身份納保、考照困難等因素，難以使用機車，因此多數人會選擇購買電動自行車代步，導致近年來移工騎乘電動自行車比率有所成長。照市場行情而論，電動自行車價格一般2萬元左右，一般機車則要5、6萬以上，價格親民、法規較寬鬆的電動自行車自然成為移工代步工具的首選。
澎湖縣外籍移工人數約2800人，其中就有不少人騎乘電動自行車。儘管這類車速度較機車慢，但上路後仍可能發生事故，因此相關交通安全法規、車禍後的處理方式及就醫管道，也都有必要向移工加強宣導。