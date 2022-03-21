被小S抖出空姐新歡 趙正平吃「小21歲嫩妹」外貌神似她
53歲的藝人趙正平2015年在節目《綜藝大熱門》上公開與圈外女友結婚喜訊，沒想到去年8月突然拋出震撼彈，同樣於該節目宣布離婚消息，近日他節目《小姐不熙娣》時，被小S（徐熙娣）吐槽：「恭喜趙哥現在找到最愛吃的東西，就是嫩妹！」此話意外讓趙正平公開新戀情，透露現任女友其實是空姐出身，年紀大約32歲，2人相差約21歲，彼此身高差不多，他更當眾點名不吸地團的Amy與他女友的外貌、氣質最為神似，小S也祝福趙哥與嫩妹的感情順遂。
小S不忘逼問趙正平去年離婚的主因，趙正平一改平常給人敢怒敢言的火爆形象，嚴肅表示：「很多節目找我談這一塊，我都不談。」就算今天是小S的節目也不願多言，強調「沒有人是完美的」，坦言自己不是一個好老公，可能是自己婚後多以工作為重心，導致給另一半的安全感比婚前少，因此影響夫妻間的情感：「我們是藝人，所以有媒體的話語權，但對方沒有，不論今天我說好的、壞的，對對方都是不公平的，我情願把這件事情放在心裡，然後把一切交給上帝就好。」離婚後堅持不公開評論細節，選擇保護、尊重身為圈外人的前妻。
小S為緩和當下凝重的氣氛，像以往一樣調侃他說：「還是你婚後就恢復青蛙的身分？」未料瞬間引爆戰火，趙正平怒回：「我們很久沒見了，想說是妳的新節目，我們要有一些不同的格局，我都還沒說妳，妳不要逼得我受不了！」小S也不甘示弱回嗆：「虧我剛才想說要認真專訪你，你這什麼態度？」趙正平聽到後也傻眼直呼：「妳專訪的每一句話都帶刀帶刺的！」