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NBA／格林被趕出場！勇士遭絕殺　柯爾質疑最後2吹判

▲勇士教頭Steve Kerr今天對裁判吹判很頭痛。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士教頭Steve Kerr今天對裁判吹判很頭痛。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-21 17:07:45

金州勇士今(21)日在主場遭馬刺小將Keldon Johnson在最後0.3秒砍進準絕殺球，以108:110吞下2連敗，賽後勇士教頭Steve Kerr抱怨，最後3秒那2次吹判很怪異，「1次對我們不利。」，還有主將Draymond Green被連吹2「T」遭驅逐出場。

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此役最後3秒雙方平手，裁判先吹了馬刺犯規，Andrew Wiggins兩罰中一，勇士領先1分，但只過了0.6秒，勇士中鋒Kevon Looney在爭搶籃板時，也被吹了犯規，儘管他不斷喊冤，但仍無法改變判決，Jakob Poeltl同樣兩罰中一，追平比數。

Kerr賽後抱怨，「我認為最後那兩次吹判很奇怪，我不懂怎麼會這樣吹，那兩次有一次對我們有利，另一次對我們不利。」

還有一次判決對勇士非常頭痛，第三節剩下7分鐘左右，Green防守時被吹犯規，他激動向裁判抗議，先收到第1次技術犯規，過沒10秒換成隊友準備罰球，他在籃下繼續向同一個裁判抗議，又收到第2個「T」被趕出場退場前持續咆嘯，場邊的Kerr連忙安撫後也跟著抗議。 

Green被趕出場前上場19分鐘，貢獻4分6籃板5助攻，小將Poole拿下全隊最高28分，「K湯」Klay Thompson挹注次高的24分，包含6顆三分球，一哥Stephen Curry則因傷缺陣。勇士此役過後仍排在西區第3，領先第4的爵士2場勝差。
 

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