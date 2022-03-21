廣東珠海爆Omicron疫情！中國CDC：疑從「進口假牙」傳入

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該名女子於1月8日出現病徵，並傳染給職業為遊艇碼頭司機的丈夫、讀小學的女兒和讀幼兒園的兒子共三人，三人均於1月11日出現相關症狀，至此疫情向幼兒園、小學等學校機構與工作場所蔓延，這波疫情共有38人確診，先後傳出7個家庭出現群聚案例，經鑑定均為Omicron變異毒株BA.1。
論文指出，由於該名女子擔任公司內的客服人員，自今年1月1日起，時有未戴口罩、手套等情況下在收貨區幫忙收貨的「無防護」情況；珠海市疾控中心因此從該公司採集了670份環境樣本，並檢測出6份陽性樣本，其中5份陽性樣本來自感染者的工作區，另1份陽性樣本則來自一樓進口模具包裝的內部。
論文續指，珠海市疾控中心認為進口的義齒和牙模可能就是此次疫情的源頭，但目前並沒有強而有力的證據表明冷凍冷藏食品以外的材料能成為病毒傳染源。
此外，珠海市市場監督管理局也為此進行加強監督，採取突擊檢查的方式深入第一線實際盤查，意外揪出某義齒科技有限公司違反規定與疫情防控要求，私自接了加工進口牙模的訂單，監管人員當場開單要求改進並勒令停產直到通過複審。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。