民航局證實了！東方航空客機廣西墜機 132人生死未卜
中國東方航空一架載有132人的波音737客機在廣西梧州藤縣發生事故，並且引發森林火災。目前救援隊已經整裝集結，正在向事故現場前進。目前傷亡情況尚未釐清。
綜合陸媒報導，該航班MU5735於21日下午1時30分起飛，由雲南省昆明長水國際機場，飛往廣東省廣州白雲國際機場，原訂下午3時05分抵達，但速度以及飛行高度在經過廣西梧州時，出現了驟降的情況。發生事故的客機型號為波音737-800NG，機齡6.8年，於2015年6月22日交付東方航空雲南有限公司。
有目擊者表示，客機撞山引發爆炸，並引發了森林大火。微博也出現大量疑似事故現場影片，可以看見山林冒出大量濃煙，還有人發現寫有「中國東方航空」字樣的飛機殘骸。根據了解，消防部隊人員已趕往山區，但由於山區路段曲折不易進入，導致救援困難。
從監控網站「flightradar24」顯示，涉事客機一直保持在大約8869公尺高度飛行；至下午2點19分，飛機突然從下降，同時飛行速度從約每小時845公里下降，兩分鐘後客機與地面失聯。
中國媒體最初通報，涉事航班搭載133人，但根據中國民航局消息證實，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局指出，東方航空一架波音737在3月21日執行昆明飛往廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前已確認該飛機墜毀，並啟動應急機制，派出工作組趕往現場。