中職／PS女孩9.0　完整成員一次看！

2022年，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters ，成軍九年，正式進入Passion Sisters 9.0，成員增加至17人，隊長小安、副隊長Peggy、貴貴、凱蒂、希希、峮峮、短今、笑笑、白白、晴兒、波波、松鼠、畇二、妮可，去年在季末上場的兩位練習生林可和李湲，以優秀的考試成績正式加入PS，另外增加一位2017年的PS甄選遺珠盈瑩，惟粿粿和Julie今年因個人生涯規劃離開團隊。
Passion Sisters 9.0新成員盈瑩，是位體操美少女，個性活潑開朗，從幼稚園5歲開始學習體操，高中專攻有氧競技體操，到大學參加競技啦啦隊，在學習成長過程中也獲得不少比賽獎項，盈瑩從小就很喜歡跳舞及運動，也熱愛表演藝術的工作，所以大學畢業後就到遊樂園當劇場舞者、遊行舞者，2017年曾參加過PS的甄選，專業技能以第一名奪冠，但當時的計分方式讓她高分落選，所以加入了其他職棒啦啦隊，經過多年，今年如願穿上黃色啦啦隊服，期望未來能在中信兄弟主場上繼續發光發熱。
去年季末上場的兩位練習生林可和李湲，參加了三場K歌主題日和兩場總冠軍, 以專業的應援技能和熱情的態度獲得球迷的肯定，經過嚴格的複試，今年正式加入PS。
中信兄弟隊啦啦隊3月14日展開春訓，為期四天，除了體能上的鍛鍊，更邀請多位專業舞者老師為女孩量身打造多首精彩舞蹈，4月2號開幕戰，邀請熱情球迷進入球場，為中信兄弟加油打氣。
此外，Twitch「中信兄弟官方頻道」推出全新實況企劃【PASSION SISTERSの一百種魅力】，將不定期實況直播，讓大家跟著 Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊一起挑戰各式不同的新事物、一起參與平時的休閒興趣等，窺探更多PS女孩們私底下最真實的一面。首集「貴貴的Hello Baby」，是貴貴和小寶寶的互動，相當可愛有趣，深受觀眾喜愛，接下來會有峮峮和愛貓pepper的首度同台及妮可的特技體驗等，在新節目都可一探究竟。