雨具外套拿出來！今晚起大雷雨來襲 北部高溫只剩21℃
今（21）日受到鋒面前緣不穩定對流影響，各地都陸續出現降雨，但雨勢並不明顯，只有屏東一帶出現比較強的對流性降雨，但周二（3/22）開始天氣就會有明顯變化了！中央氣象局指出，從今日深夜到週二上午這段期間，受到鋒面南下通過影響，各地都會逐漸轉為有陣雨或雷雨的天氣，比較明顯的雨勢將落在中部以北地區，可能有局部較大雨勢發生機會，尤其這波鋒面伴隨東北季風增強，明天北台灣氣溫會明顯下降，預估高溫驟降到攝氏21到22度，和今日相較會明顯感受到偏濕冷的狀況，提醒民眾務必要做好保暖準備。
氣象局預報員陳伊秀指出，這波鋒面影響的前期，也就是今晚到明天上午這段期間，由於鋒面帶上有比較多不穩定的對流發展，各地容易有雷陣雨發生，中部以北地區可能有短時間較強的降雨，到了晚上開始受到東北季風及華南雲雨區東移影響，由於受到整片雨帶影響，降雨時間會變得較持續，像是春雨連綿的感覺，雨勢雖不像鋒面通過這段期間這麼猛烈，但中部以北地區及南部山區仍有可能出現局部大雨。預計這波降雨預計會持續到週四整天，提醒大家出門記得攜帶雨具。
週五（3/25）白天開始東北季風減弱，台灣附近轉為偏南風，北台灣氣溫稍微回升，降雨也會逐漸趨緩，僅剩北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部平地恢復多雲到晴，比較穩定的天氣型態為可持續到週六（3/26）上午，週六下半天起又有另一道鋒面接近，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨，週日（3/27）鋒面通過及東北季風再增強，天氣又會類似週二到週四這段期間，前半期容易有雷陣雨，後期則為持續性短暫雨的型態。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，今日的降雨比較屬於鋒面前緣的不穩定帶所引起的，降雨情況偏向局部性且斷斷續續，不過今晚到明天鋒面逐漸通過，雖然這波鋒面較弱，但帶來的對流極不穩定性高，容易有局部雷陣雨發生，明晚開始就屬於連綿細雨的天氣狀況，中部以北要注意大雨。
吳德榮特別提醒，週二到週四降雨配合東北季風帶來的冷空氣，北台灣整天都明顯濕冷，整天氣溫大約僅在攝氏16到19度之間，與今天仍有攝氏27度左右相較，感受降溫會相當明顯。而週五短暫空檔可持續到週六白天，週六入夜之後又有另一道鋒面南下，天氣狀況有點類似週二到週四的情形，近期天氣變化很快，民眾要特別留意。