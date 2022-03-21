吳姍儒90歲爺爺住進加護病房 吳宗憲揭病情：沒後顧之憂
59歲的綜藝天王吳宗憲今（21）日錄節目《小明星大跟班》受訪時，除了分享女兒吳姍儒剛結束度蜜月返台的心情之外，還透露自己9旬的爸爸年前住進加護病房，坦言只是因為年紀大、器官衰竭，沒有什麼大礙，哥哥平時也會照顧媽媽，讓自己無後顧之憂。
吳宗憲原先想宣傳自己賣的卡拉轟天雷，就突然聊起年邁90歲的爸爸：「他現在在加護病房，好好照顧他身體的一些機能，讓他更健康、變得更好，我決心要把他養到120歲，他還躺在病床上唱日文歌、王昭君的歌。」還直接模仿一段，看起來非常樂觀，表示已經給爸爸全世界最好的照顧，也感謝三軍總醫院的幫忙：「爸爸腎功能比較差，一周都要洗腎2、3次，我哥哥全職在照顧他和媽媽，讓我沒有後顧之憂，我努力賺錢。」
另外，依依今天也有一同錄製節目，吳宗憲坦言私下都有關心納豆的狀況：「圈內大家都是一家人，希望這些意外，能隨著疫情遠去。」
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