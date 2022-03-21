黨內登記首日　正國會女團、新潮流男團台中搶先曝光

民進黨直轄市議員初選領表登記今（21日）登場，新人透過抱團方式爭取曝光機會。正國會「台灣正青」台中市3名女生廖芝晏、林佳儀、蔡美華要以「5大正義」迎擊盧秀燕「5大爭議」；新潮流男團「5力新世代」本屆4上一下，今現任議員施志昌、林祈烽、黃守達、林德宇陪同上次落選頭林義偉再度合體，力拚5席全上。
民進黨本屆在台中市有26席市議員，下屆選舉保守性提名，僅在北屯、北區、大里霧峰、豐原后里、潭雅神各增一席，另加3席原住民，期能衝到34席。但本屆新人輩出，加上落選者捲土重來，14個選區至少有8區必須透過初選決定由誰出頭。
今天黨內登記首日，共有10人完成登記，搶頭香的是現任議員林德宇。4年前他和施志昌、林祈烽、黃守達以及潭雅神的林義偉同屬新潮流系統、都是助理出身，組成「5力新世代」參選，但林義偉成了落選頭。今5人再度合體，特別在衣著做出差異，期待林義偉趕上「學長」進度，一起進議會組最強戰隊。
3位「台灣正青」參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華分別代表台中市山、海、屯區，針對環境、治安、土地、交通、就業問題等「5大正義」迎擊盧秀燕執政以來的「5大爭議」。由於前台中市長林佳龍屬選對會成員，不能幫忙助選，改由前交通局長王義川、台中市議員張家銨、蔡耀頡學長姐陪同，宣示力拚黨內初選及年底勝選。
除了這8人，今另有現任議員王立任、本屆連任落馬的蔡雅玲前往登記。