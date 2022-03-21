COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

下屆檢察總長被提名之際　羅秉成突「祝福」邢泰釗

▲高檢署檢察長邢泰釗。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
▲高檢署檢察長邢泰釗。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-21 17:44:282022-03-21 18:18:25

高檢署第三辦公室相關整建工程今（21）日啟用，同時舉行犯保與更保工作指引新書發表會。適逢蔡總統提名下屆檢察總長人選之際，加上高檢署檢察長邢泰釗被視為下任總長熱門人選，行政院政務委員羅秉成致詞時突然「祝福」邢泰釗，引發在場與會來賓遐想。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅秉成表示，行政院院會剛通過《犯罪被害人保護法》修法，是全部法律全文修正、幅度非常大，現在叫《犯罪被害人權益保障法》，連名字都改是因觀念要改，政府不是家長式的照顧、保護你，而是每個人都是權益主體，是法律要保障人。

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
另外，羅秉成也特別感謝邢泰釗除推動相關犯保、更保事務外，《犯罪被害人保護法》能夠大幅修正，邢泰釗扮演重要推手。羅說，邢不僅在幕後做推手，還推出兩本工作指引，以前沒人做，應該給予掌聲。

與會來賓熱烈鼓掌後，羅秉成笑稱「感覺這掌聲不只感謝，還有祝福的樣子」，與會來賓各自心照不宣的笑了出來。

法務部長蔡清祥致詞表示，榮幸參加高檢署、更保、犯保盛大的典禮，包括：高檢署新建工程的完工、智慧分署、科技偵查中心揭牌儀式、犯保與更保的工作指引，這好像我們邢檢察長跟邢董事長的工作總結報告。

▲更生人保護協會與法務部長蔡清祥、行政院政委羅秉成、立委王婉諭等人合影。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
▲更生人保護協會與法務部長蔡清祥、行政院政委羅秉成、立委王婉諭等人合影。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
蔡清祥的一席話，再度引來在場人士的微笑與掌聲。蔡清祥接著說，可以看出這段時間邢泰釗投入的心力跟成果，不只把工作環境做大幅度改善，這裡原屬於國防部的舊大樓，經過邢泰釗與同仁共同努力，今天煥然一新，創造一個很好的工作環境，同時配合法務部「科技化的法務部」政策，成立科技偵查中心，善用現代科技做有效偵查犯罪。

兩本工作指引將明定服務標準流程，藉此提升犯保與更保的服務品質。另外，更保為慶祝高檢署成立77週年，捐贈「司法之秤」給台高檢署，並在第三辦公室一樓舉辦捐贈儀式，除邀請羅秉成、蔡清祥外，還有立委王婉諭等人也受邀出席。

▲司法之秤。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
▲司法之秤。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
高檢署同時舉辦智財分署偵查庭及相關設施啟用、台高檢署科技偵查中心揭牌典禮。其中，科技偵查中心內部設有測謊、虛擬貨幣區塊鍊偵查設備，對於協助各地檢察機關偵查洗錢、高科技案件將有重大幫助。

▲智財分署。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
▲智財分署。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
▲台高檢署科技偵查中心。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）
▲台高檢署科技偵查中心。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.21）

台日混血少女焚屍案　3兇手判刑定讞1人通緝中

懲戒法院法官蘇振堂退休　石木欽3案合議庭異動

誘80少女拍裸照　準台大研究生判104年2月定讞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.26%18.74%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀