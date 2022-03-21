下屆檢察總長被提名之際　羅秉成突「祝福」邢泰釗

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另外，羅秉成也特別感謝邢泰釗除推動相關犯保、更保事務外，《犯罪被害人保護法》能夠大幅修正，邢泰釗扮演重要推手。羅說，邢不僅在幕後做推手，還推出兩本工作指引，以前沒人做，應該給予掌聲。
與會來賓熱烈鼓掌後，羅秉成笑稱「感覺這掌聲不只感謝，還有祝福的樣子」，與會來賓各自心照不宣的笑了出來。
法務部長蔡清祥致詞表示，榮幸參加高檢署、更保、犯保盛大的典禮，包括：高檢署新建工程的完工、智慧分署、科技偵查中心揭牌儀式、犯保與更保的工作指引，這好像我們邢檢察長跟邢董事長的工作總結報告。
蔡清祥的一席話，再度引來在場人士的微笑與掌聲。蔡清祥接著說，可以看出這段時間邢泰釗投入的心力跟成果，不只把工作環境做大幅度改善，這裡原屬於國防部的舊大樓，經過邢泰釗與同仁共同努力，今天煥然一新，創造一個很好的工作環境，同時配合法務部「科技化的法務部」政策，成立科技偵查中心，善用現代科技做有效偵查犯罪。
兩本工作指引將明定服務標準流程，藉此提升犯保與更保的服務品質。另外，更保為慶祝高檢署成立77週年，捐贈「司法之秤」給台高檢署，並在第三辦公室一樓舉辦捐贈儀式，除邀請羅秉成、蔡清祥外，還有立委王婉諭等人也受邀出席。
高檢署同時舉辦智財分署偵查庭及相關設施啟用、台高檢署科技偵查中心揭牌典禮。其中，科技偵查中心內部設有測謊、虛擬貨幣區塊鍊偵查設備，對於協助各地檢察機關偵查洗錢、高科技案件將有重大幫助。