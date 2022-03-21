NBA／買犯壞習慣害76人輸球？哈登：我必須變得更好
76球星James Harden(哈登)是聯盟出了名的「買犯王」，但今(21)日面對暴龍沒佔到一點好處，最後2.7秒被吹了惡意犯規，暴龍罰進保險分，終場以5分之差獲勝，美國媒體撰文點出76人交易得到Harden的考驗。
美媒《ClutchPoints》專欄作家Gerard Samillano撰文指出，Harden加盟76人後打出了好幾場精彩的比賽，但也帶來了他以前在球隊中遇到的一些問題，例如對防守的冷漠和對進攻犯規的喜好，最後這點今天讓76人失去一場勝利。
此役最後7.1秒，Harden獨自運球切入上籃，球沒進也沒討到進攻犯規，反倒是自己肘擊暴龍防守球員Chris Boucher的臉部，被吹了惡意犯規，Boucher起身後執行惡意犯規，兩罰一中，暴龍拉開3分差距，最後2.7秒76人無力回天再賠上2罰收場。
賽後Harden被問到輸球他簡短回應，「我比需要變得更好，就這麼簡單。我會做到的。」Samillano認為，儘管聯盟本季特別修訂規則盼減少「買犯」，但Harden還沒改掉壞習慣，讓76人失去將比賽帶進延長賽的機會。
不過Samillano認為對76人最大的考驗是季後賽，因為歷年來Harden在季後賽苦苦掙扎，總是失常，NBA生涯13年來還未拿過總冠軍。