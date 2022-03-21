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台鐵栽給便當？鐵道旅遊主力軍鳴日號成箭靶

▲交通部自2020年積極發展鐵道觀光，首波鳴槍起跑的就是藍皮解憂號與鳴日號觀光列車。圖為鳴日號。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部自2020年積極發展鐵道觀光，首波鳴槍起跑的就是藍皮解憂號與鳴日號觀光列車。圖為鳴日號。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-21 17:42:56

台灣鐵道環島且深入各處，交通部自2020年積極發展鐵道觀光，首波鳴槍起跑的就是藍皮解憂號與鳴日號觀光列車，不過前主播葉樹珊日前在臉書上指稱，自己因吃了車上供應的便當而上吐下瀉，讓鳴日號成為立委的關注焦點，主打「台鐵美學觀光列車」的鳴日號在國際旅遊開放前便遭遇挑戰。

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「鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車」為台鐵2020對外招標的全新觀光列車計畫，於2020年由雄獅旅遊標得至2026年的經營權，於2021年1月正式啟航，主推五星服務與五感體驗，提供「以人為本」的高端服務、推廣米其林美食，同時帶領旅客體驗產地食材，鎖定中高端族群推廣觀光列車相關包套行程。

而目前啟航的鳴日號為E400型車頭改造的「夕景」塗裝，而「山嵐」、「海風」列車則預計於今年上路，雄獅初期投入350人營運外，也與國內其他的酒店、巴士公司及共同推廣的旅行社等105家上下游業者簽訂MOU，另外也與日本、韓國、菲律賓、馬來西亞等14間國外旅遊業者簽訂MOU，希望在疫後帶動台灣鐵道旅遊國際商機。

不過鳴日號行程也要價不菲，三天兩夜的行程從32,900至56,500元不等，相當於疫情前的五天四夜國際自助旅遊價格，但儘管如此仍一位難求，截至今（2022）年1月營運滿周年，已推出58趟次、總運行距離達39,414公里，相當於環台近45圈，帶領5,237位旅客深度體驗寶島旅程。

今年為了慶祝上路周年，更首度推出「限量版七日環島之旅」，7天6夜79,900元起，行程將帶旅客蒐集海科館站、石城站、枋山站、台南站等四個台灣島極點車站。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍一月時表示，目前已著手規劃拍攝包括韓、日、泰、西、英、法、德等7國語言宣傳短片，迎接入境旅遊市場，除了提供優質鐵道旅遊服務外，也藉由海外行銷鳴日號提升台灣價值能見度。

盛大上路的鳴日號如今因旅客的抱怨文成為箭靶，雄獅表示，合作之餐食供應商皆為合法登記廠商，也會定期審查其提供服務滿意度，但由於此次攸關食安問題，旅客反映返家後出現腹瀉一事，今（21）日已要求業務單位主動致電關心全車共127位旅客，探詢返家後是否出現身體不適情況，並且全面檢討餐飲服務內容，溯源管理以釐清事發原因。

全新打造的「台鐵美學觀光列車」形象不宜受創，從中央到民代格外重視，雖然目前看來為單一個案，還未能等到國境開放，鳴日號的服務品質便被放大檢視，是否能成功將鐵道精緻旅遊打入國際市場，各界都在看。
 

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