中職／林哲瑄也會搭捷運！開箱富邦新車站很榮幸

富邦悍將昨日公布新車站視覺，期待新莊車站也變成球迷聚集的聖地，隊長林哲瑄也透露自己其實也會搭捷運，跟家人一起去一些地方也會考慮搭。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲富邦悍將總教練丘昌榮表示自己能有照片在捷運車站中出現覺得很榮幸。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.21）林哲瑄站在自己大型看板前面，也搭乘手扶梯上樓，他看到有這樣的車站出現，他表示：「這跟國外很像，像過去我在紅襪時也會看到跟在地結合的圖像，照片等。」▲富邦悍將在地主場經營，和主場所在的捷運新莊站合作，打造專屬富邦悍將風格的車站。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.21）▲富邦悍將在地主場經營，和主場所在的捷運新莊站合作，打造專屬富邦悍將風格的車站。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.21）林哲瑄也很喜歡新莊車站中的置物櫃、投打區等意象，這是可以讓球迷模擬場上對決的畫面。▲富邦悍將在地主場經營，和主場所在的捷運新莊站合作，打造專屬富邦悍將風格的車站。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.21）▲富邦悍將在地主場經營，和主場所在的捷運新莊站合作，打造專屬富邦悍將風格的車站。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.21）▲富邦悍將在地主場經營，和主場所在的捷運新莊站合作，打造專屬富邦悍將風格的車站。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.21）▲富邦悍將總教練丘昌榮表示自己能有照片在捷運車站中出現覺得很榮幸。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.21）MLB／不愧是大谷翔平！熱身賽狂飆159公里中職／愛穿短裙反成目標 短今談偷拍事件仍驚恐中職／粿粿離隊！日球迷不捨：我留學就是為了她