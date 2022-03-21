中職／富邦公布五大主題日！主場賽事唯一OTT免費

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悍將今年呼應富邦金控「RUN FOR GREEN」企業精神全力打造綠色賽事，本季球場將新增環保回收站與推出更多綠色商品，與球迷一起環保愛地球。今年上半季共舉辦五檔主題日，4/4、4/9-4/10「WE WILL」開幕週，邀請家人們再次回到新莊城堡。4/4雷鬼歌手MATZKA將用最熱情的賽前演唱展開序幕，凡購買內野票券即可領取「迷彩應援方巾」。4/9、10購買內野熱區贈品為「WE WILL應援旗」與「好邦手帆布袋」，更多開幕週活動資訊將於之後陸續曝光。
4/22-24「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」悍將以身作則響應永續環保議題，將推出Green Lab系列商品與永續愛地球相關綠色活動；5/14-15「Loving Day」獨特的粉色魅力與專屬限量粉色商品，絕對讓悍將粉留下難忘的甜蜜回憶；06/4-5「ㄏㄐㄊㄌㄏ」悍將同樂會邀請悍將家人們大手牽小手，一同前往悍將城堡，留下美好的親子時光；6/18-19第五年的「悍將中學」鐘聲再次響起，快點準備好你的制服一起來返校吧。
主場賽事免費OTT直播 官方TWITCH頻道全新推出
數位行銷方面，富邦悍將今年將推出第二版全新貼圖，提供悍將球迷使用。全年60場主場賽事仍維持有線電視在MOMOTV播出、MOD與愛爾達合作，免費OTT平台包括富邦悍將官方TWITCH頻道、myVideo、LINE TODAY、麥卡貝與Hami等管道，球迷朋友亦可透過訂閱CPBL TV收看富邦悍將全年120場主、客場賽事。富邦悍將官方TWITCH頻道今年除免費提供主場賽事直播服務以外，球團也將另外規劃精彩直播節目，原本的應援團長ANU將轉型為節目主持人，歡迎球迷朋友訂閱追隨，以實質的方式幫助球隊產出更優質的節目內容。