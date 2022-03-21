齊心防疫、守護校園 陳科名贈隨身酒精瓶給新莊國中小
國內的中小學生還無法施打疫苗，勤洗手、戴口罩、酒精消毒成了學校防疫的日常工作；新北市議員陳科名日前準備5萬份隨身酒精瓶，分送新莊當地24所國中小，藉此時常提醒學童消毒防疫的重要性，讓校園能成為安心且安全的就學環境。
相當關心學童防疫的陳科名表示，國內的疫情趨於穩定控制，防疫工作逐漸放寬，但多數的國小學童都還沒施打疫苗，防疫工作仍不能鬆懈，學校持續落實三級防護、健康五原則；為此，特準備5萬份的隨身酒精瓶，前進母校新莊國小發放給學校的志工、老師及學童，強化校園防疫，守護父母們的小寶貝。
陳科名指出，學童的健康安全，更是他的第一要務，新莊國小只是他的第一站，未來會陸續到大新莊的其他國中小發送；新莊國小校長張信務也盛讚陳科名是優秀的校友，對於學童的教育品質，校園安全都相當關心，母校如果需要幫助，議員都會不遺餘力，全力協助。
※【NOWnews 今日新聞
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