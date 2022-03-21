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蒲亭忙「疏散演習」？憂俄烏爆核戰　歐盟現碘片搶購潮

▲歐盟官員表示，布魯塞爾當局已加快俄國入侵烏克蘭後若發生核事故時的因應計畫，歐盟至少有9國已出現碘片搶購潮。 （圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟官員表示，布魯塞爾當局已加快俄國入侵烏克蘭後若發生核事故時的因應計畫，歐盟至少有9國已出現碘片搶購潮。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-21 18:10:28

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月下令，要核武部隊進入「高度戒備狀態」，近來又有自稱與克里姆林宮有關的消息人士透露，蒲亭已經在準備進行「核戰疏散演習」。目前俄烏戰事陷入膠著，外界不少聲音擔心，蒲亭會不會動用核武來打破戰爭僵局。歐盟官員表示，目前當局已經加速進行俄羅斯入侵烏克蘭後發生核子事故時的因應計畫，敦促成員國儲備碘片、防護衣以及其他藥品。

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根據《金融時報》報導，俄烏戰事持續，但進展不如蒲亭預期，先前美國曾警告，俄羅斯可能會對烏克蘭動用核武之後，歐盟不僅敦促成員國儲備碘片、防護衣以及其他藥品，也在研究應對化學以及生化攻擊的方法。

歐盟執委會發言人表示，「早在烏克蘭戰爭發生之前，執委會就已經努力確保、加強對化學、生化、放射性、核威脅（CRBN）領域的整體準備。」

俄軍在本月稍早襲擊並且破壞烏克蘭的核電廠之後，引起外界警告，若是核子外洩，放射性物質將會遍佈整個歐洲大陸。

在這起攻擊事件之後，包含比利時、保加利亞和捷克等歐洲9個國家的藥局所販售的碘片早已被搶購一空。因為和子外洩會釋放放射碘，當人體吸入後，放射碘會集中在甲狀腺，進而引發癌症。使用碘片可以使甲狀腺充滿點，防止吸收放射性物質。

歐盟當局表示，在新冠肺炎（COVID-19）席捲歐洲時，出現了個人防疫用品以及疫苗供應不足的情況。目前也已經汲取疫情大流行時的教訓，去年9月成立歐洲衛生應急準備和反應局（HERA），以因應未來可能出現的衛生緊急情況。歐盟官員表示，HERA必須加緊腳步，以跟上俄烏戰爭的發展。

歐洲議會議員勒努瓦（Véronique Trillet-Lenoir）表示，「我們需要從新冠肺炎中汲取深刻的教訓，必須對核子設施採取具體措施。目前我們遭到克里姆林宮1個瘋子的核威脅，歐洲需做好藥品的儲備，並有1個警報和監控系統，同時需要進行模擬以做好準備。」

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