蒲亭忙「疏散演習」？憂俄烏爆核戰　歐盟現碘片搶購潮

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐盟執委會發言人表示，「早在烏克蘭戰爭發生之前，執委會就已經努力確保、加強對化學、生化、放射性、核威脅（CRBN）領域的整體準備。」
俄軍在本月稍早襲擊並且破壞烏克蘭的核電廠之後，引起外界警告，若是核子外洩，放射性物質將會遍佈整個歐洲大陸。
在這起攻擊事件之後，包含比利時、保加利亞和捷克等歐洲9個國家的藥局所販售的碘片早已被搶購一空。因為和子外洩會釋放放射碘，當人體吸入後，放射碘會集中在甲狀腺，進而引發癌症。使用碘片可以使甲狀腺充滿點，防止吸收放射性物質。
歐盟當局表示，在新冠肺炎（COVID-19）席捲歐洲時，出現了個人防疫用品以及疫苗供應不足的情況。目前也已經汲取疫情大流行時的教訓，去年9月成立歐洲衛生應急準備和反應局（HERA），以因應未來可能出現的衛生緊急情況。歐盟官員表示，HERA必須加緊腳步，以跟上俄烏戰爭的發展。
歐洲議會議員勒努瓦（Véronique Trillet-Lenoir）表示，「我們需要從新冠肺炎中汲取深刻的教訓，必須對核子設施採取具體措施。目前我們遭到克里姆林宮1個瘋子的核威脅，歐洲需做好藥品的儲備，並有1個警報和監控系統，同時需要進行模擬以做好準備。」