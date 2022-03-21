境外移入Omicron疫情頻傳 陳其邁叮嚀：長輩接種第3劑
國內連日境外移入Omicron疫情頻傳，高市府衛生局將持續輔導查核社區長照機構及據點落實防疫作為。其中，已輔導社區式據點(C級巷弄長照站、失智據點)186處，社區式長照機構(日照)73家，共計5,573人，合格家數比率近95%。不過，市長陳其邁認為，在不停止社區式長照服務情形下，落實防疫工作應完成3劑疫苗接種，才能提供長輩、家屬安心、安全的活動場地與空間。
有鑑於轄內社區式長照服務提供長輩白天有健康促進與增進社會參與的活動場域，該場域長輩互動頻繁，應加強落實各項防疫宣導，衛生局提醒社區式長照服務應落實防疫四要訣，分別是接種第三劑疫苗，提升保護力；活動期間全程配戴口罩；有上呼吸道症狀者，勿進入據點或日照中心；每日2次環境清潔與消毒。
根據衛生局統計截至3月初，高市社區式長照服務單位工作人員第2劑接種率達100%、第3劑接種率達87.5%；服務對象第2劑接種率達95.9%、第3劑接種率達66.9%已接近7成。
市長陳其邁強調，依據國際疫情的分析，染疫死亡者超過9成是沒接種或只打一劑；尤其是有慢性病或75歲以上長輩，完整接種3劑疫苗，能有效保護長者與同住家人健康，避免感染武漢肺炎造成的重症或死亡風險。
※【NOWnews 今日新聞
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