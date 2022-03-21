不再曖昧！中國宣布援助烏克蘭 將提供1千萬人民幣物資
俄烏戰爭開打滿屆滿一個月，除了西方國家接連祭出制裁措施阻止俄羅斯外，態度一向強硬的中國為此也試圖與俄羅斯保持距離，一方面避免直球譴責俄國，一方面又得應付各界質疑對烏克蘭的人道援助計畫，中國駐外代表們莫不為此疲於回答。為此，中國外交部發言人汪文斌今宣布，中國將再向烏克蘭提供價值1000萬元人民幣（約新台幣4477萬元）的援助，表示願為克服人道主義危機盡力。
過去中國與俄羅斯間有一份多年累積的信任關係與共同利益，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，不少國際企業與組織接連宣布制裁克里姆林宮，北京當局擔憂中國企業為此受牽連，始終沒有對俄羅斯予以譴責，持續保持「中立」，避免對任何一方表達過多的支持，外交部發言人趙立堅甚至不滿地批評提問記者「你這樣糾纏有意思嗎？」。
不過在今（21）日的例行記者會上，當媒體提問連中國紅十字會都宣佈向烏克蘭提供價值500萬元人民幣的人道主義物資援助，北京當局是否有計畫提供援助，外交部發言人汪文斌回應表示「此前中方已向烏方提供了一批人道主義援助，中國政府決定，再向烏克蘭提供一些價值1000萬元人民幣的人道主義物資援助」。
汪文斌指出，中方將根據形勢發展和需要，持續更新對烏克蘭的人道主義援助，並持續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，並願為克服人道主義危機做出自己的努力。
中國至今仍拒絕譴責蒲亭侵略行徑的作法，也被烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mikhailo Podolyak）點名，直言「中國若能做出正確決定，支持文明國家聯盟並譴責俄羅斯野蠻行徑的話，就能成為全球安全體系的重要成員」；中國外交部長王毅則表示「中國不是造成俄烏衝突中危險的那一方，因此不希望制裁影響到中國」。