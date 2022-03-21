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凸腹疑似懷孕！啦啦隊粿粿閃婚離隊　粉絲祝福：安心養胎

▲粿粿依依不捨地與球迷道別。（圖／翻攝中信啦啦隊YouTube）
▲粿粿依依不捨地與球迷道別。（圖／翻攝中信啦啦隊YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-03-21 18:52:132022-03-21 18:54:45

職棒新球季開打，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍9年，正式進入「Passion Sisters 9.0」，原本成員之一的粿粿今（21）宣布因為生涯規劃，決定結婚步入人生下一階段，因而選擇離隊，她特別拍攝影片向粉絲道別，網友在啦啦隊粉絲頁留言祝福她，還有人說「安心養胎」，貼出粿粿側身小腹微凸的模樣，疑似爆出懷孕喜訊！

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▲粿粿是中信兄弟啦啦隊員。（圖 / 粿粿臉書）
▲粿粿加入中信兄弟啦啦隊３年多。（圖 / 粿粿臉書）
▲粿粿是《全明星》紅隊經理。（圖 / 粿粿臉書）
▲粿粿擔任《全明星》紅隊經理，知名度大開。（圖 / 粿粿臉書）
▲粿粿（右）與中日混血男模范姜彥豐公開戀情，決定閃婚。（圖／翻攝粿粿IG）
▲粿粿（右）與中日混血男模范姜彥豐公開戀情，決定閃婚。（圖／翻攝粿粿IG）

粿粿加入中信啦啦隊3年多，她感嘆所有的球賽和回憶，好像才在昨天，很開心在啦啦隊期間看到中信兄弟拋出黃彩帶，拿下總冠軍，感謝球迷一路以來的支持，「我希望我們不要很難過，即使我們沒有在這裡相見，我們也會在更多的地方相見，說不定我也會再回來，所以大家可以突襲檢查一下」，並以愛心手勢向粉絲致謝。

 

外型甜美的粿粿，加入啦啦隊之後，擁有大批粉絲支持，尤其擔任《全明星運動會》紅隊經理知名度大開，年初與中日混血男模范姜彥豐公開戀情，手上的閃亮鑽戒羨煞眾人。中信啦啦隊經紀人表示，「粿粿告知因結婚要離隊，我們都是祝福，她也有帶飲料回來看大家練舞」，不過因她已經離隊，懷孕隱私之事不便代為回答。

▲粿粿最近直播亮相，被網友質疑懷孕小腹突出。（圖／翻攝Dcard論壇）
▲粿粿最近直播亮相，被網友質疑懷孕小腹突出。（圖／翻攝Dcard論壇）

經紀人表示，中信啦啦隊沒有下達禁愛令，或是規定年齡、媽媽身分不能加入，之前璇璇生子後也有回來跳啦啦隊，一切都以成員想法為主，「啦啦隊不可能跳一輩子，這是很正常的事，成員有不同生涯規劃，我們都很樂觀看待」。

▲粿粿拍攝影片向粉絲們道別。（圖／翻攝中信啦啦隊FB）
▲粿粿拍攝影片向粉絲們道別。（圖／翻攝中信啦啦隊FB）
▲粉絲在中信啦啦隊粉絲頁留言，祝福粿粿「安心養胎」。（圖／翻攝中信啦啦隊FB）
▲粉絲在中信啦啦隊粉絲頁留言，祝福粿粿「安心養胎」。（圖／翻攝中信啦啦隊FB）

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