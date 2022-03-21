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中國近12年最嚴重飛安事故！東航廣西墜毀　習近平說話了

▲中國國家主席習近平指示，要立即啓動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平指示，要立即啓動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-21 18:57:452022-03-21 19:11:16

中國東方航空一架編號MU5735的客機，於今（21）日下午突然失聯，隨後在廣西梧州藤縣傳出發生事故。中國民航局隨後證實，該客機已經墜毀，機上共132人傷亡狀況尚待釐清，已經派出工作組趕往現場。除了梧州市之外，加上鄰近地區共派出逾700名人員前往救援。

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綜合中媒報導，中國東方航空MU7357班機於21日下午1時30分起飛，由雲南省昆明長水國際機場，飛往廣東省廣州白雲國際機場，原訂下午3時05分抵達，卻在經由廣西梧州時，傳出失聯及驟降墜毀的消息。根據了解，當時機上載有132人，包括123名乘客，以及9名機組人員。

中國國家主席習近平隨後發佈重要指示，要求立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。中國國務院總理李克強也表示，將認真嚴肅查明事故原因，採取有力措施加強民航安全管理。

中國民航局、應急管理等相關部門在事故發生之後，也已經派出工作組前往現場。梧州市消防救援隊接獲通報後，立即調派23消防車、117名消防救援人員前往救援，當局也調派廣西、廣東兩地約538名人員前往現場參與救援工作。

央視報導指出，在飛機墜毀當下，引發的森林火災已經遭到撲滅。不過132人的傷亡情況尚未明朗，目前仍在進行現場救援、善後處理以及事故原因調查等工作。

此外，台灣媒體詢問是否有台人在機上，國台辦表示正在緊急聯繫了解相關情況。

▲東航失事後，救援人員連忙趕往現場。（圖／翻攝自央視）
▲▼東航失事後，救援人員連忙趕往現場。（圖／翻攝自央視）
▲東航失事後，救援人員連忙趕往現場。（圖／翻攝自央視）
 
這起事故也讓不少中國民眾聯想到2010年中國黑龍江的「伊春空難」失事意外。「伊春空難」發生在2010年8月24日，當時載有96人的河南航空編號8387號班機，自黑龍江省哈爾濱太平國際機場起飛，在降落伊春市林都機場時，卻在跑道690公尺處提前處地墜毀，客機斷成兩截，部分乘客被甩出機艙，造成42人罹難、54人生還。

據悉，在東方航空發生事故之前，中國民航已經安全飛行了4222天，也就是說將近11.6年沒有出現過重大安全事故，雖然目前東航失事尚無法確定傷亡人數，但此次意外已成為中國近12年來最重大飛安事故。


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