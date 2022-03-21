吳慷仁秒甩《華燈》寶寶　漂金髮化身暴力更生人

影集《塑膠花》日前舉行開鏡祈願儀式，監製謝國豪、周銓率新銳導演鄭雅之、主演吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒以劇中造型出席，堅強卡司陣容首度公開。男主角吳慷仁從《華燈初上》第三性「寶寶」變身，頂著全新金髮造型亮相，這次他將詮釋個性沈默寡言、外冷內熱的亡命之徒；女主角李沐則挑戰儀隊高中生及ASMR直播主2種身分；高捷與陽靚繼億萬點擊MV之後再續前緣；擅長喜劇演出的林鶴軒笑稱這次要讓觀眾看到黑化版的大鶴。
吳慷仁飾演性格帶點暴力傾向的更生人「金勤」，他表示：「喜歡這次的劇本，雅之導演身兼編劇，她做足很多前期作業，在畫面上及分鏡上有著許多導演浪漫的想像。這次是難得一見的題材，有滿滿的人情味，不僅有武打追逐還有愛情，角色之間的對戲也讓我動容。」第一次嘗試染金髮，也讓他感覺滿新奇的。導演鄭雅之則分享，她大學剛畢業第一次入圍台北電影節時，看了吳慷仁演出的《白蟻》，「那是我對他印象最深刻的表演，非常壓抑也非常內斂，能夠並存內斂和爆發力的演員，真的真的只有他。」
李沐飾演的高中生「娜娜」是一個充滿衝突的角色，李沐說：「娜娜個性天真卻也世故，堅強、無所謂的態度是為了保護脆弱的心靈。我很喜歡她努力掙脫束縛、渴望得到自由的樣子。」劇中李沐要挑戰儀隊隊員及ASMR直播主2個身分，都是她未接觸過的領域。開拍前她在劇組安排下，進行了近兩個月的儀隊訓練，讓李沐直呼：「練習之後覺得跟想像完全不一樣，槍很重、要記住每個花俏動作的安排其實很困難。」 而ASMR直播主這個角色身分，則開啟李沐的感官大門，「這是很新奇的領域，開拍前導演還分享她的田調，我也看了很多影片做準備。」
《塑膠花》故事以公路愛情為核心主軸，帶出社會環境中邊緣人的處境，也藉由「家」在現代社會中的各種面向，由警方辦案各種情節展現對立面的愛莫能助，導致了一群渴望自由、渴望愛的人們，走上一場叛逃之旅。《塑膠花》堅強卡司集結吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒參與演出，敬請期待。