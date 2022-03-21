獨／小S模仿酷龍被姊夫讚Amazing！曝光與具俊曄共舞機率

人稱「IPSS」國際巨星的小S（徐熙娣）最近出盡鋒頭，主持綜藝節目收視看漲、新專輯《elephant DEE的demo Oops》月底發行，加上姊姊大S閃婚「酷龍」成員具俊曄，成為全亞洲焦點，讓小S成為話題人物，她今（21）在社群平台貼出兩段熱舞影片，扭腰擺臀的性感舞姿太過吸睛，被網友敲碗快與具俊曄組團一起跳，她也親口向《NOWnews今日新聞》說出與姊夫共舞的可能性。





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▲小S（右）笑說不敢邀請姊夫共舞，怕被姊姊大S（左）出手 。（圖／翻攝sophiachen428 IG）

▲小S（左）釋出兩段性感熱舞影片，自豪跳得很好。（圖／翻攝小S臉書）

具俊曄20日結束隔離，夜奔大S豪宅相聚，享受幸福新婚之夜，由於仍處自主管理期，不適合會見太多人，小S無法前去會面，為了喜迎姊夫出關，釋出一段模仿酷龍招牌歌曲《BING BING BING》的影片，她戴上浴帽COSPLAY姊夫唱Rap的樣子，笑果十足，臉書上突破168萬瀏覽次數，流量非常驚人！





她在影片結尾苦笑說「我姊會殺死我」，不過姊夫具俊曄可是對這段模仿相當滿意，親口對小姨子說「婷婷，Your dancing is amazing！I love it！Thank you！」互動非常良好。小S今天又釋出兩段分別為57、37秒熱舞影片，和舞蹈老師盡情釋放自我熱舞，自豪「不發不行，跳太好」！





▲小S跳舞歡迎姊夫具俊曄出關。（圖／小S臉書）

底下網友留言稱讚她跳得很火辣，不停鼓譟「什麼時候跟姊夫跳隻舞」、「快跟姊夫組團了」、「敲碗姊夫姊夫！」不過，小S苦笑地向《NOWnews今日新聞》表示，「我如果再煩姊夫，還要逼他跟我一起跳，我姊真的會出手，我覺得這機會應該是0」。



