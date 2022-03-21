鏡電視連換董事長暗藏波濤　鄭優被爆接位親自回應

歷時2年多審查，「鏡電視」新聞台今年1月份通過國家通訊傳播委員會（NCC）批准獲得執照，預計5月開台，孰料尚未播出新聞直面觀眾的檢視，內部就先產生矛盾變動，董事長一變再變，從首任董事長裴偉之後，政治世家出身的陳建平突被罷黜下台，紙風車劇團創辦人李永豐甫上任又宣布閃辭，目前由楊雅喆導演接手，盛傳他只是出面「走個過場」，內部董事會屬意前台視總經理鄭優出任。





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▲鏡電視是10年首個通過審查設立的新電視台。（圖／讀者提供）

鏡電視25日將舉辦股東大會，備受外界關注，針對人事一再異動，楊雅喆向《NOWnews今日新聞》做出兩點說明，第一是董事長人選會以股東會發布為準；第二則是鏡電視這個品牌，會繼續維持多元深度、國際、藝文、關懷弱勢等方向，希望在台灣新聞媒體中帶來新的理想性。





由於鏡電視是近10年來第一個新申設過關的新聞台，成為業界關切焦點，接任呼聲頗高的鄭優，曾擔任台視總經理、中華電信董事長，他接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示尚未被探詢意願，不在其位，沒有立場說話，「現在沒有角色，不適合發表意見」。





▲導演楊雅喆目前是鏡電視董事長。（圖／記者林柏年攝）

▲ 中華電攜矽谷創業加速器合作孵化新創事業。圖為董事長鄭優。(鉅亨網資料照)

2個月換掉3個董事長，顯見鏡電視內部紛亂，23日將再舉辦股東大會，選出新任董事長，對於新任董座來說，這2年來鏡電視尚未播出，就已經燒掉10多億元，5月如何有足夠資金順利上架，未來化虧為盈，並維持鏡電視的新聞中立、公平性，應是首要任務。



