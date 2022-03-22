NOW早報／「東航墜毀」為中國近年最嚴重！習近平說話了

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綜合中媒報導，中國東方航空MU7357班機於21日下午1時30分起飛，由雲南省昆明長水國際機場，飛往廣東省廣州白雲國際機場，原訂下午3時05分抵達，卻在經由廣西梧州時，傳出失聯及驟降墜毀的消息。根據了解，當時機上載有132人，包括123名乘客，以及9名機組人員。
中國國家主席習近平隨後發佈重要指示，要求立即啟動應急機制，全力組織搜救，妥善處置善後。中國國務院總理李克強也表示，將認真嚴肅查明事故原因，採取有力措施加強民航安全管理。
中國民航局、應急管理等相關部門在事故發生之後，也已經派出工作組前往現場。梧州市消防救援隊接獲通報後，立即調派23消防車、117名消防救援人員前往救援，當局也調派廣西、廣東兩地約538名人員前往現場參與救援工作。
央視報導指出，在飛機墜毀當下，引發的森林火災已經遭到撲滅。不過132人的傷亡情況尚未明朗，目前仍在進行現場救援、善後處理以及事故原因調查等工作。此外，台灣媒體詢問是否有台人在機上，國台辦表示正在緊急聯繫了解相關情況。
這起事故也讓不少中國民眾聯想到2010年中國黑龍江的「伊春空難」失事意外。「伊春空難」發生在2010年8月24日，當時載有96人的河南航空編號8387號班機，自黑龍江省哈爾濱太平國際機場起飛，在降落伊春市林都機場時，卻在跑道690公尺處提前處地墜毀，客機斷成兩截，部分乘客被甩出機艙，造成42人罹難、54人生還。
據悉，在東方航空發生事故之前，中國民航已經安全飛行了4222天，也就是說將近11.6年沒有出現過重大安全事故，雖然目前東航失事尚無法確定傷亡人數，但此次意外已成為中國近12年來最重大飛安事故。
今日天氣／鋒面來了「各地有雨」 中部以北低溫下探16度
根據中央氣象局預報，今（22）日凌晨開始，中部以北及東半部陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。晚起華南雲雨區東移影響，各地降雨持續，中部以北為有雨的天氣，南部及東半部地區也有短暫雨，中部以北地區及南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，
而溫度方面，今天清晨各地氣溫約20至22度，白天因東北季風增強及降雨，北台灣天氣轉涼，氣溫僅20至23度，中部及花東高溫24至28度，南部29至31度。入夜後，中部以北最低溫約16到18度，其他地區低溫19至22度。
北市微解封擴大開放！黃珊珊：26日起小學操場重新開放
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，而台北市政府提出的疫情微解封相關流程也持續在進行當中。台北市副市長黃珊珊昨（21）日下午宣布，週六（26）起，假日時段台北市內的國小的操場、球場等室外運動場將會重新開放，但入校者仍需配合量測體溫與實聯制；國高中的部分，則照舊保持著全面開放的決議。
黃珊珊表示，從2月以來，疫情一直保持控制，因此台北市將朝向微解封方向繼續向前，「今天我們正式通過，開放國小的校園空間！」黃珊珊說，26日起，假日時段台北市所有國小會開放操場、球場等室外運動場，但入校者仍需配合量測體溫與實聯制；至於國高中的部分，則照舊保持著全面開放的決議。
黃珊珊說，針對疫情動向，台北市也隨時進行監測，如果出現變化，北市府方面也會立即公布明確的指引，讓民眾清楚了解防疫方針與措施。「我們的目標很簡單，就是讓市民找回過去的日常。」黃珊珊說，不管是要早起打太極拳、跳土風舞，或是固定有在打球、慢跑或練田徑，希望大家都能夠安心地去運動。
大S愛女小玥兒初次見「新爸爸」 生父汪小菲失眠
相隔20年重逢，大S和具俊曄的「新婚洞房夜」，格外引起關注，不過，新人開心舊人傷心，她的前夫汪小菲被媽媽張蘭爆料失眠了，還安慰兒子「誰都會失眠的，別失憶就行，這都是經歷，都得挺過去！」而讓汪小菲更揪心的是，愛女小玥兒20日初次見到新爸爸，自己卻因疫情遠隔千山萬水，實在非常心酸。
具俊曄夜奔大S信義區豪宅，新婚夜不只獨享兩人世界，也是首度和大S的一雙兒女「小玥兒」、「小箖箖」見面，彼此初次接觸，可能需要花一段時間熟悉，經紀人證實具俊曄的確見了兩位小朋友，至於大S是否介紹老公和汪小菲認識，經紀人表示「這部分不清楚不回答」。
對於前妻閃婚，汪小菲近日直播表示，將全心想要衝刺事業，他也透露「想閨女了」，尤其是小玥兒滿8歲了，下個月要過生日，父女倆每天都會通過視訊對話聊天，自己還會督促女兒乖乖寫作業，顯見愛女心切，具俊曄在台灣期間就住在汪小菲和大S的昔日愛巢，以「新爸爸」身分和愛女每天見面，應該就是汪小菲失眠原因。
極音速飛彈俄烏戰爭登場 學者：俄軍秀實力、提振士氣
俄羅斯入侵烏克蘭，發動俄烏戰爭將近一個月，俄羅斯軍隊在近日運用「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個含有飛彈和機載彈藥的大型地下軍火庫，這是極音速武器首次公開運用在戰場之上。學者認為，俄軍利用極音速武器作戰，除了有秀出俄軍實力外，更有提振部隊士氣意涵。
前雄三飛彈總工程師、中央大學企管系兼任助教張誠表示，「極音速飛彈」指時速6倍音速以上飛彈，相當速度於1秒2公里以上，同時必須搭配「乘波飛行」的飛行能力，也就是對流層與同溫層之間飛行能力，角度抓對後就能變軌飛行。
張誠表示，極音速飛彈使用高燃衝壓引擎，氣流進入引擎內不減速壓縮，難度相當高。俄羅斯目前發展出3款極音速飛彈，包括鋯石、匕首與先鋒等3款，其中匕首的射程達800公里。
中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑表示，俄羅斯首次動用可搭載核彈頭的匕首極音速飛彈，配合長射程難以被攔截，除了要破壞烏克蘭的補給管道外，更有警告北約與美國的意涵。
林穎佑表示，俄軍動用匕首極音速飛彈準確命中烏克蘭彈藥庫，證明俄國電子與導引技術已突破北約封鎖，烏克蘭內部也可能有不少間諜支援或是情報外洩，才能提供俄羅斯軍事資訊。過往外界認為戰事集中在烏東，俄軍首次利用極音速飛彈打擊烏克蘭西部，可能無法改變戰局，但是能夠秀出俄羅斯的軍事實力，也可以提振俄軍士氣。
吃辦桌突端出「100倍神菜」！賓客全跪地：紅包秒回本了
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料，如果能吃到傑出的菜色，不僅新人有面子，賓客更是歡喜。近日，就有網友分享去南部吃喜宴的時候，尾聲上蔡阿姨突然端出「100倍神菜」，讓在場的賓客全部嗨爆躁動起來，貼文引發熱議。
一名網友在Tik Tok貼文指出「來來來！一人一桶」只見一個婚宴的場合，上菜的工作人員突然端出巨大的冰淇淋桶，且每一桌的每一位賓客都有，讓一旁的阿姨連忙趕緊幫忙卸貨放到桌上，旁邊的賓客也全部傻眼，拿起手機錄影，新人可以說是非常有誠意。
貼文一出，網友紛紛回應「沒有南部親友真的好虧.....好想要吃」、「還沒吃過一桶的...真的羨慕」、「北部人吃場面，南部人吃粗飽的」、「真的只有南部才有這種排場」、「雖然這個大量購買很便宜，但吃到這種，紅包包多一點也甘願，超有誠意」、「真的就是完全不怕你吃，新人超大方」。
另外，也有不少南部人跳出表示「常常吃到呢！大概是一般喜宴甜點十倍大，整桌就有一百倍嚕！好吃」、「我之前去朋友的婚宴，甜點也是發這個，超霸氣」、「應該又是哪個大地主辦桌的，超級霸氣」、「南部辦桌CP值真的超級高，吃過北部親友的，根本小而精緻」、「吃這個真的覺得紅包有回本」。（編輯：郭佩蓉）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。