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中職／樂天豪華尊猿席！售價整年5萬元

▲樂天桃猿尊猿席。（圖／樂天提供）
▲樂天桃猿尊猿席。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-22 00:23:44

樂天桃猿迎接新球季，Rakuten生態圈為全猿主場提升服務，球場改建再戰起來！除了引進日職姊妹隊東北樂天金鷲熱門特色座席，全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」在桃園棒球場與你樂情見面外，

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球場改建也在今年再前進！「尊猿席ROYAL SEAT」由內野東下A區13排前改建而成，採用樂天生命球場宮城同款高級舒適獨立座椅，絕佳本後視野能近距離欣賞桃猿男兒英姿，更享有飲料暢飲服務，享受比賽RISE UP！此席主要規劃為年度專屬座位，售價50,000元/席，歡迎企業購買並洽票務部，部分開放球迷零售體驗，球迷單場單位平/假日價格為800/1000元，3月26日起於FamiTicket開始預售。

「團猿席BOX SEAT」分別設置於內野一壘側8間及上層看臺8間共16間，為兼具熱血臨場感與私人舒適空間的全新開放式包廂。一壘團猿席BOX SEAT位於東下G/H區上排位置，鄰近舞台熱區能充分感受應援樂氣，舒適沙發與沿牆站立桌位，讓你坐著看、站著看、來BOX SEAT就是要你好看！此區提供整季專屬包廂(可容納七人)售價為300,000元(並贈送包廂廣告)，部分推出球迷零售方案(購票需一次購足設定人數)，球迷單場單團猿席區平/假日價格為3600/4200元，3月26日起於FamiTicket開始預售。

上層團猿席BOX SEAT位於東西上B/C區前排位置，設有八人席4間與十人席4間。居高臨下的廣闊視野，坐擁露台沙發的悠閒、或趴杆盡情樂力吶喊，期待相揪10號隊友們一起進場同樂！上層團猿席BOX SEAT將與主場一般座位門票同步預售，全家便利商店機台及FamiTicket全網購票系統上將顯示為「東西上B1-2/C1-2」區(購票需一次購足設定人數)，球迷單場單區平日價格為4000與5000元、假日價格為4800及6000元，銷售詳情可洽官方粉專，3月26日起於FamiTicket開始預售。

▲樂天桃猿團猿席。（圖／樂天提供）
▲樂天桃猿團猿席。（圖／樂天提供）

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