中職／樂天豪華尊猿席！售價整年5萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
「團猿席BOX SEAT」分別設置於內野一壘側8間及上層看臺8間共16間，為兼具熱血臨場感與私人舒適空間的全新開放式包廂。一壘團猿席BOX SEAT位於東下G/H區上排位置，鄰近舞台熱區能充分感受應援樂氣，舒適沙發與沿牆站立桌位，讓你坐著看、站著看、來BOX SEAT就是要你好看！此區提供整季專屬包廂(可容納七人)售價為300,000元(並贈送包廂廣告)，部分推出球迷零售方案(購票需一次購足設定人數)，球迷單場單團猿席區平/假日價格為3600/4200元，3月26日起於FamiTicket開始預售。
上層團猿席BOX SEAT位於東西上B/C區前排位置，設有八人席4間與十人席4間。居高臨下的廣闊視野，坐擁露台沙發的悠閒、或趴杆盡情樂力吶喊，期待相揪10號隊友們一起進場同樂！上層團猿席BOX SEAT將與主場一般座位門票同步預售，全家便利商店機台及FamiTicket全網購票系統上將顯示為「東西上B1-2/C1-2」區(購票需一次購足設定人數)，球迷單場單區平日價格為4000與5000元、假日價格為4800及6000元，銷售詳情可洽官方粉專，3月26日起於FamiTicket開始預售。