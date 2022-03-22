副總理劉鶴急赴廣西！東航墜機現場3面環山 救援難度高
中國東方航空1架編號MU5735的波音737客機，21日在執行昆明—廣州航班任務時，於梧州上空失聯，已確認該飛機墜毀，截至發稿時間為止，機上人員共132人生死仍不明。中國國務院副總理劉鶴、國務委員王勇已於當天晚上親自前往事發地點。
綜合中媒報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴和國務委員王勇，代表黨中央、國務院，於21日晚間，率有關部門負責人員趕赴廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。
中國民航局部分，也已啟動應急機制，派出工作組抵達梧州協助搜救。梧州市交通運輸部已調配29輛大巴及中型巴士、50輛的士抵西江機場接送飛機失事家屬及專家。據事發地附近村民說，事故發生時聽到巨響，5公里外的地方都可看到濃煙。
事故發生後，當地消防救援隊伍第一時間趕赴現場進行搜救。然而，根據《央視》指出，事故現場是3面環山的山坳，沒有通電，進入山坳只有1條小路，大型救援裝備很難上去。
因為現場沒有照明設施，可視度非常差，為了保護現場，也為了避免人員太多易造成新的危險，經現場研判，當地公安、民警已對整個現場進行布控，暫時不需要的救援力量後撤待命，現場保留消防、武警等應急分隊開展工作。