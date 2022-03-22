東航離奇墜毀　中國專家：失事時飛機數據極不正常

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中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男21日接受中媒訪問時，談到此次事故的初步分析、救援困難點以及後期調查工作重點等。王亞男認為，該飛機最後失事時，數據相當奇特甚至不正常，從8000多公尺的高空快速墜落，幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行。
王亞男從有關影像分析，事發時飛行員很可能失去了對飛機的控制，他的所有控制動作不能夠影響飛機的狀態，因為如果飛行員對飛機還能有所控制的話，通過調整飛機的各個控制面，比如說機翼、副翼或者升降舵，飛機就不應該是以這種狀態落下，至少應該是以滑翔或是斜角度的俯衝來接近地面。飛機如果突然間掉下來，是1個極不正常的現象。
王亞男並提到，一般而言，飛機在空中出現問題，技術類的問題往往就是喪失動力或者喪失控制，某種程度上說，喪失控制比喪失動力還可怕，因為飛機如果2台發動機都沒有了動力，但依托其滑翔能力，飛機仍然可以滑翔很遠，它的下降應該是1個很緩慢的態勢，而這次失事的飛機高度是急速地下降，幾乎就可以被理解為是墜落，研判飛行員應該是真的失去了對飛機的控制能力，出現無法處置的險情。
王亞男強調，必須儘快找到黑盒子，因為黑盒子記錄了飛行的數據和飛行員的語音對話，是相當重要且直觀的線索；其次就是蒐集到所有的殘骸，因為這些殘骸也是飛機最後進入狀態的現場證據；再來則是涉及到這次航班的所有人員，比如空管人員、飛行維護保障人員和航班的相關管理和參與者，他們的表述和對航班信息的記錄，都是事故調查必須要了解的信息。