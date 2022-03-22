頻傳動物碰觸釀停電事故！經濟部：年年都有、不是比爛
近來台電停電事故頻傳，事後經查發現多為鳥獸誤觸所致，3月至少發生近20起的停電，台電為此表示，在加裝驅鳥器、防鼠網等措施，鳥獸碰觸致停電事故件數亦從2838件，降至去年的1780件，經濟部則表示，從2015年的3169件，誤觸停電持續降低「不是比爛，而是不斷改善」。
針對近來頻傳停電事故，經濟部為此在臉書上澄清，動物誤觸造成停電，其實年年都有，不是現在才發生，從斑鳩、老鼠、松鼠、蛇類到鳥類，每年都會發生動物造成停電事件。2015年時，甚至一年高達超過3000件，主要還是台電的線路遍佈全國，在戶外就可能受到外力碰觸。
經濟部指出，我們無法控制動物，但會努力加強防護。因此台電同仁也持續在全國的線路上，更換絕緣設備、增加線路包覆，加裝防鳥的小型風車、音頻噪音跟防鼠網等，也盡量填補孔洞，避免蛇、貓、老鼠誤入。
經濟部說，在多方努力下，動物誤觸已經從過去的每年2.3000件，降到去年的1780件。台電同仁不只會第一時間搶修，也持續加強韌性，降低動物事故停電造成國人的不便。
不過對此說法，網友不買單，湧入貼文下方留言稱「這些小動物實在可憐，無法為自己辯解」、「花六個月的澄清大會？」、「經濟部變成遮羞布」，酸「鳥事年年有，只是今年特別多」，甚至也有人質疑「拿2015來比不就是為了政治操作嗎？」。（編輯：林莞茜）