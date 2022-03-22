名家論壇》蕭徐行／地方大選　是藍白合還是藍白鬥

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台灣民意基金會董事長游盈隆認為，藍白合成局的可能性很小，主因包含藍營領導階層危機意識不足、藍營老大心態作祟，以及民眾黨對國民黨老大哥「敬畏和輕蔑之心兼而有之」。說穿了，兩個黨的組成群眾各自有別，不同的政黨主張，大家也都有各自生存的競爭壓力在，這哪是僅僅以「反民進黨」為口號就可以號召這些政黨的帶頭大哥們各退一步的。媒體就報導朱立倫將在五月出訪美國，柯P也將於近期公布民眾黨的外交政策，這兩位黨主席都汲汲於爭奪2024年總統大選的機會，2022年九合一選舉則是他們佈樁養兵的機會，怎要擴張地盤最最重要，要合作可能嗎？
政治不是一場算數，如果1＋1等於2，那麼只要拿出計算機按按幾個按鈕即可，何必花時間，花金錢，來場真刀實彈的人力動員運動呢？如果數學方程式就能預知國家大事，誰勝誰敗，2004年，連宋合就不會輸掉選戰，可以讓國民黨拿回睽違4年的政權。那場選舉雖然連宋配超強，但是中國大陸打壓帶來的亡國感，以及連宋合後國民黨人在選戰仍未勝利成真之際，就開始分權奪利，卡位佔席，引起一般民眾不爽，才是最後功敗垂成，不能拿回政權的主因。
2020年，國民黨不能打下蔡英文，奪回失去四年的政權的原因和2004年大同小異。首先，大陸以為國民黨在2018年九合一地方選舉的大勝，代表台灣民眾願意接受一國兩制的主張，乃逐步對台灣強硬的帶起「催統」的態度以及香港2019年鬧了一整年反送中運動所塑造的「今日香港．明日台灣」風潮，使得民眾衍生強烈的「芒果乾」，進而對於當時過於急促與中國接觸的韓國瑜投下了反對票。
其次，國民黨不能體認2018年九合一地方選舉的大勝是民眾討厭民進黨，給民進黨一個教訓，並非民眾接受信任國民黨的結果。就在自認2020年總統大選情勢大好之際，有志者通通跳出來表態支取，更多的是想要沾上一杯羹的職業政客們，大言不慚的表態，譁眾取寵的表功，終造成民眾對於國民黨的厭惡，讓國民黨嚐到淘汰的慘境，如今不僅政黨再起欲振乏力；更要面臨民眾黨這個小藍來相爭泛藍支持者的壓力。如今國民黨拿不出務實理念來說服民眾支持他拿回政權，民眾黨也淪為柯P一人天天耍嘴皮，不務實做市政的格局，要說藍白合對於國家未來以及民眾的福祉有甚麼高瞻遠見，是很令人懷疑的。
支持國民黨與民眾黨合作者，忽略了民眾黨支持者不接受國民黨的兩個關鍵。首先，柯P雖然公開提過「兩岸一家親」，民眾黨支持者卻不接受「九二共識」這個概念；其次，民眾黨獲得了許多討厭國民黨的年輕人支持，這些人會因為要拿到政權就支持「藍白合」？要也是民眾黨為主的「白藍合」吧。這樣沒有理念卻只是為了奪取政權而進行的政黨合作真的可以百年好合，根本就是同床異夢。
李前總統曾說「民之所欲常在我心」。說到底，不管政黨合不合作，要拉民進黨下台，就必須抓住民眾的心，得到選民的信任，如果不能說出個大道理讓民眾接受，就算所有在野黨結合一起對抗執政黨，也不代表改朝換代的可能性。要謀大位者該先想到的是「人民」而不是「權位」。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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