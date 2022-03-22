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車位有夠貴！「這縣市」CP值最低　得花近8坪才買得到

▲國內車位價格動輒上百萬元，買房若再加上車位，總價相當驚人。《591實價登錄》統計國內六都加上新竹縣市「平面車位」價格，結果房價最高的台北市計算下來反而最划算。（圖／《591實價登錄》提供）
▲國內車位價格動輒上百萬元，買房若再加上車位，總價相當驚人。《591實價登錄》統計國內六都加上新竹縣市「平面車位」價格，結果房價最高的台北市計算下來反而最划算。（圖／《591實價登錄》提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-22 10:31:372022-03-22 10:32:09

所謂「買車容易養車難」，大多數有車民眾買房肯定會多買至少1個車位，但如今每個車位動輒百萬元以上，對購屋族來說也是一筆不小的開銷！尤其近期央行宣布升息1碼，代表房貸族每月負擔又得加重。《591實價登錄》統計國內六都加上新竹縣市「平面車位」價格，比較哪一個縣市買車位CP值最高，結果房價最高的台北市計算下來反而最划算，相當於不到4坪的房價就能買到1個車位，幸福指數堪稱最高；而差距最大的則是高雄市，換算後得花至少8坪的房價才能買到1個車位，大約是台北市的2倍。

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▲（圖／《591實價登錄》提供）
▲國內六都加上新竹縣市購買車位幸福指數排行榜。
根據《591實價登錄》計算六都加上新竹縣市「平面車位」價格，與區域房屋單價相差倍數，差距愈小表示車位幸福指數愈高。以2021年車位總價和當年度房屋單價相比，7個縣市中以台北市車位幸福指數居冠，去年台北市車位總價約260萬元，價格雖為所有比較縣市中最貴，不過若與當年度房屋每坪單價70.5萬元相比，僅差距3.7倍，也就是說只要花不到4坪的房價即可在台北市買到1個車位，相對其他縣市划算。

而車位幸福指數居次的則是新竹縣市，2021年車位總價130萬元，與台南市並列為評比中最便宜的縣市，車位價格甚至只要台北市的1半，不過若與房屋單價相比，在新竹縣市要買1個車位，就得付出5坪的房價才可擁有，不如台北市划算。第三位則由新北市奪得，雖然2021年車位總價已逼近200萬元大關，來到195萬元，但由於房屋每坪單價也要38.0萬元，因此相距只要5.1倍，買車位的CP值位居第三名。

同樣得花5坪以上的房價才能擁有車位的還有台中市，2021年車位總價約145萬元，是房屋單價27.0萬元的5.4倍；此外值得關注的是，回顧2017年，台中車位價格才120萬元，5年來就成長超過2成，主因是近年台商資金回流助攻，加上交通建設及公共工程陸續到位，吸引大量外縣市輕移民，不僅房價成長，連同車位也水漲船高。

車位幸福指數較低的縣市，依序為台南市與桃園市，相差倍數約6.1與6.4倍，其中台南受惠台積電南科設廠、企業投資等推波助瀾下，車位價格搭上房市順風車一同飆升。台南市5年前車位價格僅100萬元，為所有評比縣市中最末位，不過2021年車位總價卻已追平新竹縣市，來到130萬元，漲幅約3成居冠。而桃園市則因脫北者移居，對開車通勤的北客來說車位是不可或缺的必需品，去年車位價格為160萬元，與5年前128萬元相比，漲幅也不惶多讓，約25.0%。

至於車位幸福指數最低的為高雄市，受到土地陸續開發影響，造成停車日漸困難，強烈的車位需求也反映在售價上，2021年車位總價已經來到161萬元，直追雙北，然而房價卻只有20.7萬元墊底，也因此計算下來，若要在高雄買1個車位相當於要花費近8坪的房價才能擁有，約台北市的2倍，買車位需付出的成本較其他縣市多，相對最不划算。

591房屋交易新聞公關組長畢務傑指出，國內房價雖然南北價差大，但近年來車位的漲幅卻呈現「南高於北」的現象，除了雙北市以外其他都會區漲幅都相當驚人，對於有意購屋的民眾來說也是一個很重的負擔。民眾在考量購屋時，最好先視自己的需求，以及房屋所在地未來轉手性，綜合考量之後再決定是否要買車位。▲六都加上新竹縣市車位上漲幅度排行榜。（圖／《591實價登錄》提供）

▲六都加上新竹縣市車位上漲幅度排行榜。（圖／《591實價登錄》提供）

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