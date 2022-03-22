車位有夠貴！「這縣市」CP值最低　得花近8坪才買得到

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而車位幸福指數居次的則是新竹縣市，2021年車位總價130萬元，與台南市並列為評比中最便宜的縣市，車位價格甚至只要台北市的1半，不過若與房屋單價相比，在新竹縣市要買1個車位，就得付出5坪的房價才可擁有，不如台北市划算。第三位則由新北市奪得，雖然2021年車位總價已逼近200萬元大關，來到195萬元，但由於房屋每坪單價也要38.0萬元，因此相距只要5.1倍，買車位的CP值位居第三名。
同樣得花5坪以上的房價才能擁有車位的還有台中市，2021年車位總價約145萬元，是房屋單價27.0萬元的5.4倍；此外值得關注的是，回顧2017年，台中車位價格才120萬元，5年來就成長超過2成，主因是近年台商資金回流助攻，加上交通建設及公共工程陸續到位，吸引大量外縣市輕移民，不僅房價成長，連同車位也水漲船高。
車位幸福指數較低的縣市，依序為台南市與桃園市，相差倍數約6.1與6.4倍，其中台南受惠台積電南科設廠、企業投資等推波助瀾下，車位價格搭上房市順風車一同飆升。台南市5年前車位價格僅100萬元，為所有評比縣市中最末位，不過2021年車位總價卻已追平新竹縣市，來到130萬元，漲幅約3成居冠。而桃園市則因脫北者移居，對開車通勤的北客來說車位是不可或缺的必需品，去年車位價格為160萬元，與5年前128萬元相比，漲幅也不惶多讓，約25.0%。
至於車位幸福指數最低的為高雄市，受到土地陸續開發影響，造成停車日漸困難，強烈的車位需求也反映在售價上，2021年車位總價已經來到161萬元，直追雙北，然而房價卻只有20.7萬元墊底，也因此計算下來，若要在高雄買1個車位相當於要花費近8坪的房價才能擁有，約台北市的2倍，買車位需付出的成本較其他縣市多，相對最不划算。
591房屋交易新聞公關組長畢務傑指出，國內房價雖然南北價差大，但近年來車位的漲幅卻呈現「南高於北」的現象，除了雙北市以外其他都會區漲幅都相當驚人，對於有意購屋的民眾來說也是一個很重的負擔。民眾在考量購屋時，最好先視自己的需求，以及房屋所在地未來轉手性，綜合考量之後再決定是否要買車位。