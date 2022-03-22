18歲公民權將表決！青年提案呼籲朝野立委投下同意票
18歲公民權修憲案將於本周五（25）在立法院會內投票表決，不過由於是修憲案，需立委總額四分之三出席、出席立委四分之三同意，才能有效出院會，臺灣青年民主協會就在「CROSSROAD跨世代」倡議平台上提案，呼籲立法院儘速排案審議「18歲公民權」修憲案，各黨立委出席並投下同意票。
臺灣青年民主協會在提案中表示，過去在委員會時，就時常出現各政黨以各種緣由無故缺席或杯葛，導致無法到達法定開會或表決人數，而造成修憲破局。他們希望這次寶貴的修憲時刻，「立法院應當更積極處理議事的排程，盡快到院會進行處理，並一同凝聚共識來完成新憲法草案，交付人民複決，呼應人民的期待」。
要能成功修憲有多難？依照目前立委113席，民進黨占61席、國民黨39席、民眾黨5席、時代力量3席、無黨籍5席。若是有任何一個政黨因為個人利益，抵制或缺席投票，就有可能因為出席人數不足或無法通過同意門檻，修憲案將再次失敗。臺灣青年民主協會也呼籲「不要再因為政黨惡意阻擋，讓1/4的人箝制憲法的修正」。
想要一同支持18歲公民權的推進？歡迎到「CROSSROAD跨世代」附議點讚！讓更多人知道議題並參與討論。