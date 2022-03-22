買房該不該一起買車位？怕貸款壓力大 看這「3點」決定
現在買車位有夠貴，根據《591實價登錄》統計國內六都加上新竹縣市「平面車位」價格，2021年台北市1個車位平均要價260萬，新北市也達到195萬，真的堪稱是「寸土寸金」，但過去5年車位漲幅最大的卻不在雙北市。台南市1個車位價格從2017年的100萬漲到130萬，漲幅達30%最多，其次是桃園是從129萬漲到160萬，漲幅25%。漲幅重南輕北！既然車位這麼貴，到底購屋族買房時該不該出手，一起把車位買下來？有些人根本沒車也不知道買車位幹嘛？591房屋交易新聞公關組長畢務潔提醒，要先看房子坐落區位是否有方便的大眾運輸系統，其次就是看自己的需求性以及未來轉手性，從這三方面綜合考量比較妥當。
畢務潔表示，現在很多重劃區的新屋或新古屋，都規定買房一定要搭配購買車位，由於這類型車位屬於「法定車位」，依照法規只能租給社區住戶，但多數住戶都有車位了，導致轉租相當困難不說，有些管委會也不准住戶停放機車或雜物在車位上，用不上車位的屋主不只得負擔更龐大貸款壓力，還有一筆不小的管理費得繳，購屋前就得仔細思量。
但另一方面，有些位在蛋白區的建案，因為距離大眾交通運輸站點比較遠，通常住戶都得開車通勤，此時如果沒有車位，未來轉手性就會受到侷限。畢務潔說，除非購買的房子是在雙北市軌道運輸站點附近，可以輕易使用到大眾運輸，否則沒有車位的房子真的不好賣，轉手價格也容易被砍價。
「買屋之前要先想好賣！」畢務潔建議購屋族，如果真的不需要購買車位的民眾，建議尋找房子盡量尋找大眾交通運輸方便的區位，一來自己方便、二來轉手也比較容易，如果真的要買到郊區或蛋白區，即便短期內沒有買車的需求，建議還是附加購買車位，對於自己的便利性與未來轉手方便性都更好。