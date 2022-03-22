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《華燈》蘇慶儀被罵翻　楊謹華26字高EQ回應了

▲楊謹華高EQ回應網友罵聲。（圖／楊謹華臉書）
▲楊謹華高EQ回應網友罵聲。（圖／楊謹華臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-22 11:02:48

《華燈初上》第三季上線後引起大批劇迷討論，由楊謹華飾演的蘇慶儀，因從小經歷家人傷害、愛情不圓滿，導致性格變得自卑又扭曲，最後又因口無遮攔引來殺機，不少網友評論她是全劇最討厭角色，昨（21）日楊謹華在臉書發文，「謝謝大家看得很走心」，高EQ回應大片罵聲。

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▲楊謹華飾演「蘇慶儀Sue」。（圖／取自楊謹華粉專）
▲楊謹華飾演「蘇慶儀Sue」。（圖／取自楊謹華粉專）
楊謹華飾演蘇慶儀一角因演技精湛，被不少網友怒罵演得實在太討厭，她還親自回覆解析角色心境，「蘇媽媽就是現實生活中有的人物，這就是蘇扭曲的性格，剛開始的我也不能接受，但慢慢了解蘇之後我就同理了。謝謝你的喜歡。」昨日，楊謹華也在臉書上發文，坦然面對大批網友的罵聲，「所有罵蘇慶儀的聲音，我都聽到也收到了，謝謝大家看得很走心」，高EQ的回應，獲得網友讚賞。

▲楊謹華演技精湛，獲得許多網友意見反饋。（圖／楊謹華臉書）
▲楊謹華演技精湛，獲得許多網友意見反饋。（圖／楊謹華臉書）
最後，楊謹華仍貼心地說，「但是該祝福的還是要祝福，祝大家在這累累的星期一，就寢時會有好夢喔」。林心如看到後回應「沒事兒～螺絲媽媽愛妳」，謝瓊煖也說：「我愛Sue mama更愛楊謹華」，眾人紛紛安慰也鼓勵楊謹華，「能夠走心，代表你把蘇媽媽角色詮釋的非常好」、「如果試著去理解蘇媽媽的成長背景，其實就能體諒她的行為」、「能把蘇慶儀詮釋這麼好只有妳了」、「其實蘇媽媽是個悲劇！你演的真的很棒」。（編輯：薛羽彤）

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