台中施政滿意度倒數第2　眾敲碗蔡其昌他卻給這7字

根據昨天媒體民調，台中市長盧秀燕的施政滿意度六都倒數第二，只贏台北市長柯文哲，在地方卻不見民進黨批評聲浪。立法院副院長蔡其昌昨晚在臉書發文，指知道大家都在敲碗，但他不想再批判太多，因為「老是這樣妳一句我一句，毫無意義」。盧秀燕表示治安評比顯示市民信心度不足，市府團隊會再加油。
聯合報昨公佈「六都市長施政表現滿意度」民調結果，第一名為新北市長侯友宜90.9%，第二、三、四名為民進黨的桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，第五名台中市長盧秀燕74.6%，台北市長柯文哲百分之61.2%敬陪末座。在不滿意度部份，台中人對治安有29%不滿意，是六都最高。
以往鮮少回應民調結果的盧秀燕，今（22日）在市政會議中主動提起，她指過去3年施政市民有感，城市幸福感、防疫滿意度都是六都第一名，其他如光榮感、交通、長照都是第二名。盧秀燕說，交通要做到很滿意是很困難的事，像大智路、市政路通車，以及雙十公車、小黃公車等，市民都很有感。她也自承有些部份還需加油，「譬如市民對治安的信心度不足，雖然中央評比名列前矛，顯然市民的信心不夠」。
盧秀燕支持度一直居高不下，外界原以為該份民調出爐後，綠營將重砲抨擊，尤其是市民最不滿意的治安部份，綠營卻罕見靜悄悄，昨僅對防治空污不力繼續批判。直到今天凌晨蔡其昌才發文，透露「不想再批判太多」的原因。
蔡其昌說：「我們講她治安、經貿、環境在全國倒數，她又反駁她的防疫、幸福感領先，這樣妳一句我一句，顯得毫無意義存在，也無助於台中市的發展。」他希望盧市府自己深切檢討、認真把市民在乎的事情做好，很多事必須由中央地方攜手改善，「而不是只會政治操作、表面功夫」。