氣泡水搭咖啡「好喝到我辦卡」 網封這牌最強：開瓶爆氣
氣泡水近年來人氣不衰，已成為許多人日常必備飲品，口感喝起來像在喝汽水，天熱時特別消暑，但又不像含糖汽水愈喝愈渴，加上適量攝取含有碳酸的氣泡水，可促進腸胃蠕動，短時間內易有飽足感，也讓無糖氣泡水成為減肥聖品。Social Lab社群實驗室追蹤近1年最受網友熱議的氣泡水品牌，舒味思、Cheers、礦沛全上榜。
近幾年氣泡水成為主流飲品之一，市面品牌更是琳瑯滿目，《Social Lab社群實驗室》追蹤最近一年氣泡水的網路聲量，發現最受網友熱議的氣泡水品牌，冠軍依然是相對「老牌」的舒味思，由於和cama café合作氣泡冷萃咖啡再度引起討論。許多喝過的民眾發文分享：「真的超令人驚豔的新品」、「好喝到我還辦了會員卡」，強強聯手不僅成功發動新品攻勢，也順勢拉升品牌聲量。
網路聲量位居第2名的是泰山Cheers氣泡水，當初問世就是以平價氣泡水打中不少民眾的心，除了價格取勝，Cheers也不斷開發出多口味，甚至是「加強版」氣泡水，引起熱烈討論：「CheersEX強氣泡水，真的氣泡超多超強」、「原版的氣泡就很足了，不知道這個到底多強，明天去買」。除了原味氣泡水，Cheers也推出果醋氣泡飲，獲得網友大讚好喝：「不甜，飯後喝超剛好」、「有點像沒那麼多糖的蘋果西打，喝起來沒這麽罪惡」。
除了兩大熱門氣泡水，第三至六名依序是礦沛、沛綠雅、趣多Chido及AQUAGEN。而太古可樂除了推出冠軍氣泡水舒味思，今年也在台上市新品牌OOHA氣泡飲，搶攻碳酸飲品市場，主打「0糖0卡0脂」的特色，並找來瘦子E.SO擔任品牌大使，積極搶攻年輕族群。