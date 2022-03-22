俄烏戰火波及小麥出口　印尼國民泡麵面臨斷貨危機

印尼國民泡麵營多麵（Indomie）享譽國際，是許多印尼人家中常見的美食之一，不過，受到俄烏戰火影響，小麥供應短缺，進而影響到營多麵的產銷，導致許多印尼商店中的營多麵出現斷貨。有印尼商店老闆表示，近幾週都沒有進新貨，架上的麵已售罄，其它商店所剩的貨也不多，只剩下最後幾包了。
戰火之下，印尼最大的小麥供應國烏克蘭無法出口小麥，當地廠家對於斷供、斷貨感到憂心忡忡。根據印尼國家統計局（BPS）的數據顯示，2020年，印尼從烏克蘭進口的小麥達300萬噸，影響之大顯而易見。
此外，近期全球小麥價格創下14年來新高，且隨著戰爭持續，價格仍在波動。根據印尼麵粉生產商協會的調查，2021年，印尼的麵粉消費量成長約5%，小麥價格上漲無疑讓廠商成本增加，消費者的荷包也將因漲價而縮水。
不久之前，印尼總統佐科威（Joko Widodo）就提出示警，稱這次的戰爭可能會導致劇烈通貨膨脹，對印尼市場帶來壓力。隨著戰爭歹戲拖棚，全球民生消費可能還要再經歷一陣子的漲價期。
提到營多麵，因為家庭看護的帶入，許多台灣民眾也相當熟悉。營多麵創立於1970年，其包裝以紅黃綠三色為主，並以獨特的香料醬包而聞名，現在已經是印尼文化重要的一部分。