一帶一路陷阱？中國撒3兆「助」發展 窮國勒腰帶也難還
中國近年來向全球許多國家援助發展資金，而這些資金大部分是與「一帶一路倡議」有關。先前曾有數據顯示，其發放的金額至少是美國和其他大國的2倍，其中大部分是以中國國有銀行的高風險高息貸款（high-interest loans）形式提供。最近有研究報告指出，有68個發展中國家今年必須償還給中國的債務高達140億美元（約台幣3976億元），對這些國家來說恐怕難以負擔。
根據《南華早報》報導，根據上海復旦大學綠色金融與發展中心公布的一項報告顯示，今年有68個發展中國家將得支付528億美元（約台幣1兆5065億元）的債務，其中中國是最大的債主之一，要償還給中國的金額就高達140億美元。
報告指出，截至2020年底，68個國家共欠中國各債權人約1100億美元（約台幣3兆1386億元），比起2019年的1050億美元（約台幣2兆9959億元）還要多，這也讓中國成為僅次於世界銀行國際開發協會後的最大單一債權國。
但是預計2022年，有超過8個國家必須要將國民總收入的2%拿來償還中國的債務。其中以非洲西南部國家安哥拉的情況最為糟糕，必須拿出其國民所得5%才能夠支付債務利息以及本金。
報告強調，中國是最有資格進行債務減免的主要債權國，比其他國家有更多的責任和機會為債務重組提供雙邊和多邊支持，敦促北京採取更多措施來支持那些需要債務重組的國家。
在2020年底，中國政府曾表示，為了幫助貧窮國家度過疫情難關，已經暫停超過20億美元（約台幣570億元）債務的償還要求。根據Jubilee Debt Campaign於2021年底發布的報告顯示，中國銀行總共暫停了57億美元（約台幣1626億元）的債務償還。