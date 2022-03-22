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深藍焦慮拱趙少康出線　蔣萬安冷回：國民黨人才濟濟

▲蔣萬安預計於五月宣布參選，打法始終保守讓基層焦慮，黨內深藍人士開始醞釀由中廣董事長趙少康取代出線。（圖／趙少康辦公室提供）
▲蔣萬安預計於五月宣布參選，打法始終保守讓基層焦慮，黨內深藍人士開始醞釀由中廣董事長趙少康取代出線。（圖／趙少康辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-22 10:52:582022-03-22 11:02:25

九合一大選步步逼近，國民黨立委蔣萬安預計於五月宣布參選，打法始終保守讓基層焦慮，因此，黨內深藍人士開始醞釀由中廣董事長趙少康取代出線。對此，蔣萬安今（22）日表示，外界不斷對國民黨點兵點將，國民黨人才濟濟。

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由於蔣萬安目前已遭到綠、白夾擊，台北市副市長黃珊珊聲勢上漲，藍營則陷入低迷狀態，讓黨內十分憂心，因此不少深藍人士認為，正積極輔選青年的趙少康似乎是北市首長更為適合的人選。

對此，蔣萬安上午受訪時表示，做好自己的本分，他會維持一貫態度，為民發聲、強力監督，在地方積極解決民眾問題。最近大家關心用電問題，影響戶數之多，民眾焦慮感來自不信任，政府沒有解決方案，用電又會攀高。

至於與蘇貞昌的隔空交火似乎告一段落，蔣萬安表示，最近大家非常關心用電問題，短短一個月內，發生這麼多起停電跳電問題，影響戶數非常之多，民眾焦慮感其實來自於對政府的不信任，以及目前行政院到台電，一直沒有辦法拿出具體的解決方案，接下來進入到夏季，用電又會攀高，民眾焦慮感只會持續加劇。

蔣萬安強調，他一直很想問行政院，「到底何時可以公佈全台電力總體檢報告？」而過年前要承諾完成全台變電所的全面盤點及更新，到底完成了沒有？現在政府要花多少納稅人的錢，要花多少預算來更新電網，這是2017年815大停電就承諾的事，現在到底要再花多少年那稅人的錢？

對於黨內傳聞，趙少康回應，他認為蔣萬安是很好的人選，民調也維持得還不錯，一旦宣布參選後爆發力十足，不會有問題，不過基層需要母雞協助，宣布時間也不宜拖太久。高雄、新竹、新北、台北、桃園都有人勸進，他都沒有考慮，黨內確實人才濟濟，各地都有很好的人。趙也強調，他的目標是2024，但若黨內有其他優秀的人願意出馬，他就會支持。

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