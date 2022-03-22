建案惹禍路面塌陷 高市府勒令停工 起、承造商各罰9萬
高雄市前金區自強路和七賢路附近的建案，今(22)日清晨4時左右開挖地下室11米、進行鋼板樁工程時，疑因內外水壓不平衡，地下水滲出，導致建案掏空且鄰近路面出現嚴重坍塌，凹陷面積範圍達6、7平方公尺；工務局獲報到場後，初步研判鄰房無立即性危險。隨即，工務局依違反建築法處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。
前金區自強一路83巷口建築工地進行地下室開挖作業發生事故。工務局獲報，隨即，協同高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷，致道路塌陷有公共安全疑慮，違反建築法第63 條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。
工務局也立即成立災害應變小組，依標準作業程序第一時間掌控災情，為防範公共安全，楊欽富局長隨即率建管處處長、養工處及道路挖掘管理中心等單位赴現場勘查災情，初步研判鄰房無立即危險，但為了避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁住戶先行至他處安置。
承造廠商仁寶營造有限公司已進行緊急進行止水灌漿處理，避免後續損壞擴大，另為防範意外發生該巷道暫時禁止通行。該處工地除搶修工程外已當場勒令停工，承造廠商需做好周邊加強措施後再檢討復工，請住戶安心。
工務局將派員24小時於現場警戒，後續將請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，後續俟完成補強作業及復工計畫送工務局備查，始得復工。