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因公確診補償「不如防疫保單」　醫護籲公開審議標準

▲北市聯醫工會今（22）日赴疾管署門口抗議，呼籲衛福部應公布補助金額的審核標準及審議小組的成員，並具體說明各個案補償金額具體核定的依據。（圖／記者許若茵攝，2022.3.22）
▲北市聯醫工會今（22）日赴疾管署門口抗議，呼籲衛福部應公布補助金額的審核標準及審議小組的成員，並具體說明各個案補償金額具體核定的依據。（圖／記者許若茵攝，2022.3.22）

記者許若茵／台北報導

2022-03-22 11:06:09

北市聯醫工會今（22）日赴衛福部疾管署門口抗議，指出醫護因公確診新冠肺炎，但目前所知的補償金額均低於10萬元，比疫情期間500元的防疫保單理賠金額還低，呼籲衛福部應公布補助金額的審核標準及審議小組的成員，並具體說明各個案補償金額具體核定的依據。

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北市聯醫工會指出，梁先生任職於北市聯醫忠孝院區急診區，去（110）年5月本土疫情爆發時，仍堅守崗位穿著三級防護，進入高風險區協助病人，在7月時驗出陽性確診，有經常性喘及胸悶等症狀，住院治療近兩週，卻因當時醫療人力短缺，在症狀未緩解、甚至持續驗出陽性狀況下解隔出院，被要求強制復工。

梁先生數度哽咽說，即使後來已解隔復工，但仍遭到同仁的歧視排擠，被迫調動工作內容，更因為擔心傳染給家人，只能在外租屋，自己並非自願染疫，卻被這樣對待，對人越來越恐懼，至今經常性喘及胸悶等症狀仍未緩解。

梁先生表示，上月收到衛福部一紙公文，政府對此補償金額為6萬8000元，文中未說明金額訂定依據、衡量項目及參考標準，僅表示若對金額有疑可提起訴願，直問「是在發過年紅包嗎？」，不知政府補償意義為何。

▲（圖／記者許若茵攝，2022.3.22）
▲梁先生表示，公文中未說明金額訂定依據、衡量項目及參考標準，僅表示若對金額有疑可提起訴願。（圖／記者許若茵攝，2022.3.22）
北市聯醫工會常務理事傅奕寧提到，醫護人員每天身處高風險環境，都擔心成為下一個確診，政府從部桃院內感染事件後，將補償金額上限從35萬調高至100萬，搏得重視醫護的美名，但目前所知醫療人員因公染疫的補償金額均低於10萬元，比疫情期間500元的防疫保單理賠金額還低。

北市聯醫工會理事長郭蕢瑩呼籲，《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》僅訂定補助金額「天花板」，但政府也應訂定金額「樓地板」或任何評估金額的依據，並公開「專家審議小組」名單、徵選方式、審議標準，讓個案能夠知道自己有無申請到應有的補償。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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