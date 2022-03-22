因公確診補償「不如防疫保單」　醫護籲公開審議標準

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梁先生數度哽咽說，即使後來已解隔復工，但仍遭到同仁的歧視排擠，被迫調動工作內容，更因為擔心傳染給家人，只能在外租屋，自己並非自願染疫，卻被這樣對待，對人越來越恐懼，至今經常性喘及胸悶等症狀仍未緩解。
梁先生表示，上月收到衛福部一紙公文，政府對此補償金額為6萬8000元，文中未說明金額訂定依據、衡量項目及參考標準，僅表示若對金額有疑可提起訴願，直問「是在發過年紅包嗎？」，不知政府補償意義為何。
北市聯醫工會常務理事傅奕寧提到，醫護人員每天身處高風險環境，都擔心成為下一個確診，政府從部桃院內感染事件後，將補償金額上限從35萬調高至100萬，搏得重視醫護的美名，但目前所知醫療人員因公染疫的補償金額均低於10萬元，比疫情期間500元的防疫保單理賠金額還低。
北市聯醫工會理事長郭蕢瑩呼籲，《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》僅訂定補助金額「天花板」，但政府也應訂定金額「樓地板」或任何評估金額的依據，並公開「專家審議小組」名單、徵選方式、審議標準，讓個案能夠知道自己有無申請到應有的補償。
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