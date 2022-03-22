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「補件補到過！」時力轟NCC主委陳耀祥護航鏡電視

▲時力立院黨團召開記者會，轟NCC主委陳耀祥護航鏡電視審照過關。（圖／時力黨團提供）
▲時力立院黨團召開記者會，轟NCC主委陳耀祥護航鏡電視審照過關。（圖／時力黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-22 11:40:28

鏡電視5月開台前引爆人事之亂，繼台灣民眾黨團質疑後，時代力量立法院黨團今（22）日召開記者會，砲轟國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥護航鏡電視，提議在立法院交通委員會成立調閱小組，釐清真相。

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時力黨團副總召陳椒華指出，今年1月19日NCC審理及第999次委員會議討論鏡電視執照許可的過程，辦公室先後發了兩份公文，向NCC索取鏡電視遭檢舉的調查紀錄和調查報告、NCC與鏡電視之間公文往返紀錄，以及委員會議的會議逐字稿紀錄，卻被用各種理由拒絕提供，相當離譜。

陳椒華提出陳耀祥護航的證據，再次質疑陳耀祥一再護航鏡電視，包括在第999次委員會議上僅陳耀祥跟蕭祈宏及另名委員3位贊成通過鏡電視執照，林麗雲跟王維菁委員表達反對，另外2名委員沒有表示意見，在沒有明顯共識的情況下，陳耀祥未進行表決，逕自宣布通過，導致王、林兩位委員以出具不同意見書方式留下紀錄，避免被背書。陳椒華質疑，陳耀祥如此做法不就是在護航嗎？並表示已再發公文要求NCC提供當日會議的完整錄音檔，還原當日討論過程。

陳椒華批評，在陳耀祥護航下，鏡電視共補件超過30次，「根本是一補再補，補到過為止，這不是護航，什麼才是護航。」

時力黨團總召邱顯智表示，這次風波中，可見鏡電視和鏡周刊人事分割不清，周刊管理階層介入干預新聞，這都需要嚴肅看待。當年中天新聞台被撤照的主要原因，就是因為頻道自律和內控機制失靈，不只不能維護新聞專業，更不能防止大股東介入新聞。新聞媒體不能被矮化成政黨傳聲筒和政客化妝師。當新聞台喪失作為新聞台的專業和立場，為政治和商業服務，那就失去作為一個新聞台的資格。

時力幹事長王婉諭表示，NCC早已要求鏡週刊負責人裴偉不得擔任鏡電視董事長、有給職職務、擔任顧問及參與公司營運，這是陳耀祥在備詢時就已確立的事實。另外，NCC通過鏡電視執照的決議更在保留許可廢止權事項中加註：「鏡傳媒股份有限公司董監事及經理人不得參與該公司任何營運」，也就是說無論在審查中或發照後，裴偉都不應擔任鏡電視的有給職職務，包括擔任顧問，更不能參與鏡電視的營運討論、新聞製播。

王婉諭表示，針對裴偉在今年初被檢舉在鏡電視擔任顧問領取高額報酬，NCC卻僅要求請鏡電視說明後就完全採信，未進一步調查，相當離譜。而時力黨團進一步調查發現，鏡電視根本是欺騙NCC的方式來取得執照，理由就在於裴偉在擔任鏡電視董事長時，跟自己經營的停雲管理顧問公司簽了顧問契約，每月支付150萬元。兩家公司董事長都是裴偉，當時鏡電視的董事黃麟翔也是停雲管理顧問公司的監察人，表面上是一個管理顧問公司的合約，但實際上這每月150萬元都是支付給裴偉的報酬。

王婉諭強調，這間設於台中市南區的停雲管理顧問公司根本是間空屋，經實地勘查發現，不但藏身民宅社區中，現場沒住人也無人辦公。然而這些極易查證的事實，NCC卻選擇不調查就直接採信鏡電視的回覆，她質疑，陳耀祥及全體NCC委員，鏡電視使用欺騙NCC的方式取得執照，早已違反承諾並構成許可廢止事項，NCC難道不用撤照嗎？陳耀祥主委還要繼續護航嗎？

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