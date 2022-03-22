查停電！高檢署邀橋檢、桃檢開專案會議 命各地檢應溯源
各地停電事件頻傳，即便經濟部與台電均否認「台灣缺電」，但也難消國人的疑慮。台灣高等檢察署今（22）日主動邀集偵辦303大停電案、桃機偷剪電纜案的橋頭、桃園2個地檢署的承辦檢察官召開專案會議，必要時不排除統合、協調偵查；至於台電解釋各地常有小停電是小動物誤觸所致，高檢署也要求各地檢署仍需溯源釐清有無人為，必要時調閱監視器確認。
據了解，專案會議是由高檢署檢察長邢泰釗親自主持，與會者還包括高檢署國安案件督導中心執行秘書蕭方舟，可見高檢署視停電事件為妨害國安類型層級，但303大停電、桃機偷剪電纜案涉及偵查秘密，所以是跟橋檢民生犯罪專組主任檢察官顏郁山、桃檢肅貪組檢察官洪榮甫等2個辦案團隊分開開會，一、二審好好交換意見並加強橫向聯繫。
至於303大停電、桃機偷剪電纜事件外，各地也都傳來不少停電消息，台電均表示，是鳥獸、松鼠誤觸所致，但此說法，不僅讓國民黨譏諷台灣已成「停電動物園」，民眾也抱著質疑態度。
台高檢認為，「鳥獸誤觸」有可能是停電的原因之一，但也不排除有人為因素造成鳥獸誤觸的假象，考量台中、南投等地檢署轄區內有電廠、高壓電塔等電力設備，高檢署要求檢察機關偵處時，仍須釐清有無人為不法，必要時調閱附近監視器確認，並迅速以新聞稿對外澄清釋疑。