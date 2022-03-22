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4個月役期太短？民調：76%支持延長至一年

▲台灣民意基金會舉行3月民調記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.22）
▲台灣民意基金會舉行3月民調記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.22）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-22 12:18:572022-03-22 12:25:29

俄羅斯入侵烏克蘭，引發國人憂患意識，並開始檢討我國現行兵役制度是否合宜。根據台灣民意基金會今（22）日最新民調，77%認為現行役男只須服4個月軍事訓練役並不合理，76%受訪者役期認為應該延長至一年。

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根據台灣民意基金會3月民調，當問到「台灣目前兵役制度，役男只須服4個月軍事訓練役。面對中共武力威脅，您認為這樣的制度是否合理?」結果發現4.7%認為非常合理，10.1%還算合理，40.7%覺得不太合理，36.1%一點也不合理，8.4%沒意見、不知道、拒答，也就是77%認為現行役男只須服4個月軍事訓練役並不合理。

當詢問「面對中共武力威脅，台灣役男服役至少要一年才合理。」43.6%受訪者認為非常同意，32.3%還算同意，10.3%不太同意，7.5% 一點也不同意，6.4%沒意見、不知道、拒答，等於是近76%同意台灣役男服役至少要一年才合理。

當詢問「您覺得單靠台灣自己的力量，可不可能阻止中共(中國)佔 領台灣?」結果發現4.8%非常可能，11%還算可能，38.5%不太可能，39.5%一點也不可能，換句話說，78%覺得單靠台灣自己的力量不可能阻止中共佔領台灣，

當詢問「如果有一天中共(中國)出兵打台灣，您是否相信美軍會參戰協防台灣?」 結果發現10.5%非常相信，24%還算相信，26.5%不太相信，29.4%一點也不相信 。換句話說，有高達56%不相信美國會協防台灣。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，民調結果顯示各黨在烏克蘭情境效應刺激下出現了強烈危機意識和命運共同體意識，役期延長為一年，是絕大多數年輕人都可接受的兵役制度改革，現行台灣役男4個月軍事訓練期改成一年，已是社會共識。

針對不相信美軍協防台灣民調大增，游盈隆指出，「半年間，從非常樂觀到非常悲觀，這是一個極端不尋常集體態度的大轉變。」充分顯示俄烏戰爭爆發後，烏克蘭孤軍作戰的奇特活生生經驗和苦難已經對台灣人心產生巨大的衝擊和改變，這是俄烏戰爭的外溢效果，有歷史的特殊性，可簡稱為 「烏克蘭情境效應」(Ukraine situation effect)。

▲台灣民意基金會最新民調，近76%支持兵役延長至一年。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會最新民調，近76%支持兵役延長至一年。（圖／台灣民意基金會提供）

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81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
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