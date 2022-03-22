4個月役期太短？民調：76%支持延長至一年

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當詢問「面對中共武力威脅，台灣役男服役至少要一年才合理。」43.6%受訪者認為非常同意，32.3%還算同意，10.3%不太同意，7.5% 一點也不同意，6.4%沒意見、不知道、拒答，等於是近76%同意台灣役男服役至少要一年才合理。
當詢問「您覺得單靠台灣自己的力量，可不可能阻止中共(中國)佔 領台灣?」結果發現4.8%非常可能，11%還算可能，38.5%不太可能，39.5%一點也不可能，換句話說，78%覺得單靠台灣自己的力量不可能阻止中共佔領台灣，
當詢問「如果有一天中共(中國)出兵打台灣，您是否相信美軍會參戰協防台灣?」 結果發現10.5%非常相信，24%還算相信，26.5%不太相信，29.4%一點也不相信 。換句話說，有高達56%不相信美國會協防台灣。
台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，民調結果顯示各黨在烏克蘭情境效應刺激下出現了強烈危機意識和命運共同體意識，役期延長為一年，是絕大多數年輕人都可接受的兵役制度改革，現行台灣役男4個月軍事訓練期改成一年，已是社會共識。
針對不相信美軍協防台灣民調大增，游盈隆指出，「半年間，從非常樂觀到非常悲觀，這是一個極端不尋常集體態度的大轉變。」充分顯示俄烏戰爭爆發後，烏克蘭孤軍作戰的奇特活生生經驗和苦難已經對台灣人心產生巨大的衝擊和改變，這是俄烏戰爭的外溢效果，有歷史的特殊性，可簡稱為 「烏克蘭情境效應」(Ukraine situation effect)。