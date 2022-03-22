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麥當勞「2神堡」回歸！只賣28天　三麗鷗甜心卡同步開搶

▲麥當勞兩大神堡限時回歸，明（23）日起再度開賣「板烤鷄腿堡」及「烤汁豬排堡」，限時開賣28天，單點89元、勁脆套餐157元。（圖／業者提供）
▲麥當勞兩大神堡限時回歸，明（23）日起再度開賣「板烤鷄腿堡」及「烤汁豬排堡」，限時開賣28天，單點89元、勁脆套餐157元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-22 12:03:322022-03-22 12:07:52

麥當勞在2018年停售「板烤雞腿堡」後，讓不少鐵粉崩潰。睽違4年，麥當勞宣布板烤雞腿堡、烤汁豬排堡兩大經典商品，將於明（23）再度開賣，僅供應至4月19日，限時回歸28天。不少網友興奮破表狂喊：「曾以為再也吃不到了」、「這是2022最好的消息」。不僅如此，雙倍OREO冰炫風、和三麗鷗合作的2022甜心卡，雙雙都於明（23）日上市。

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麥當勞表示，對台灣民眾來說，「板烤鷄腿堡」是難忘的經典商品，而美國則是以「烤汁豬排堡」為代表，一推出就引起美國粉絲關注。明（23）日起至4月19日限時28天，台灣麥當勞限時回歸2款神堡，讓民眾回味記憶中的滋味。除了復刻主餐，去年首度推出就引發熱議的「雙倍OREO冰炫風」，明（23）日起至5月31日也限時回歸，買就送Mini OREO，限量50萬份。

▲「雙倍OREO冰炫風」自3月23日至5月31日限期供應或售完為止，單點65元。
▲「雙倍OREO冰炫風」自3月23日至5月31日限期供應或售完為止，單點65元。
之前在網路上被提前「爆雷」的2022甜心卡，由於卡面和三麗鷗合作，4款超萌圖案設計立刻吸引全網目光。麥當勞今（22）日正式對外宣布，全套有「蜜糖紅Hello Kitty」、「夢幻紫My Melody」、「粉彩藍布丁狗」，以及「湖水綠大耳狗」4款，明（23）日起限量開賣，持卡享買A區送B區優惠，可使用至2023年3月31日，每張特價39元。

▲2022甜心卡和三麗鷗合作，推出四款柴犬裝扮設計，每張特價39元，售完為止。（圖／業者提供）
▲2022甜心卡和三麗鷗合作，推出四款柴犬裝扮設計，每張特價39元，售完為止。（圖／業者提供）

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