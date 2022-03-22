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名家論壇》朱駿／朱立倫的決心與趙少康的指控那樣為真？

▲國民黨中常委選舉賄聲賄影，國民黨主席朱立倫在常會宣示，一定查辦到底。（圖／記者余祥攝，2022.3.9）
▲國民黨中常委選舉賄聲賄影，國民黨主席朱立倫在常會宣示，一定查辦到底。（圖／記者余祥攝，2022.3.9）

文/朱駿

2022-03-22 12:11:15

國民黨中常委選舉，賄聲賄影，風紀蕩然，選前便已傳開，選後曾因叛黨被開除黨籍、且從牢裡剛放出來的傅崑萁躍居榜首，黨內物議沸騰，批判蜂起，朱立倫先是不承認，繼之又說沒證據，後來又要查辦，3月9日在中常會宣示，中常委選舉爭議不能再拖下去，他已下定決心，「考紀會查賄若在兩周內沒有具體結果，就會把相關事證送給檢調單位，依法查辦到底」。既然宣示了決心，終於有人送出證據檢舉。

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考紀會採信傅崑萁片面說詞

國民黨考紀會查辦頗費時，3月21日終於有了結果。主委李貴敏表示，「傅崐萁案是台北市議員徐巧芯具名檢舉，但匾額是漁會贈送，醬油則是花蓮縣長徐榛蔚；至於換票部分，傅崐萁向考紀會表示，依他的知名度，不需要換票，如被查有換票行為，願意受最嚴厲的懲處。」

如果誠如徐巧芯所言，「『匾額』上面並沒有印製漁會的字樣」，考紀會為何會接受傅崑萁「匾額是漁會贈送」的片面說詞？若是漁會送的，是為誰所送呢？有規定賄選一定是從利害當事人手中直接送出才算數嗎？既然「醬油則是花蓮縣長徐榛蔚」所送，徐與傅什麼關係？為什麼送禮？李貴敏難道不知道或不能判斷嗎？

至於「依他的知名度，不需要換票」之說就能免除換票行為的嫌疑或令證據無效，真是令人看到了國民黨睜著眼睛說瞎話的大膽、醜陋、昏庸與無恥。傅崑萁是有知名度，但知名度有好有壞，陳進興當年的知名度可是強過今天的傅，有人會把票投給這樣的人，賦予重任嗎？如果不換票，傅能當選且躍居榜首嗎？

李貴敏押上律師專業形象

李貴敏說「證據不足」，根據事實情況，就是「證據確鑿，查無實據」，國民黨考紀會打混能力高超，曠古鑠今。

李貴敏不是出色的律師嗎？這麼容易就被傅崑萁糊弄？不至於吧？為何不珍惜自己的專業形象與口碑？國民黨醬缸的染造能力真不一般，再見一例。那麼，就是有意為傅道地開脫。事實證明，查了兩週都在絞盡腦汁編劇，單獨的李貴敏肯定沒這個膽子，八成是有高層壓力，令其與傅演一齣調查問話的戲碼，試圖蒙騙搪塞大眾，欲以此平息囂囂物議。

這種不上檔次的愚蠢說詞，簡直汙辱人民的智商，藐視社會公義，視民主正當性為無物，這種表演真是一方無恥，一方昏庸，昏庸的也無恥，恐怕會激起更大的惡感，這種黨能不再敗嗎？

連勝文直言國民黨罹癌

難怪連勝文要以罹患癌症比喻國民黨的弊病，並直言，「中常委的問題可能不是如朱立倫指示『切除』就可以解決，現在需要的是『化療』，這個過程一定很痛苦，但是想存活下去必須得這樣做。」連可能還說輕了，因為癌症其實可以治癒的，現在看起來，國民黨的病是藥石罔效，治不了的，比較像狂牛症，腦子發生海綿狀病變。

既然李貴敏律師查辦不出結果，丟人現眼，弄成半吊子的「證據確鑿，查無實據」，朱立倫如今是不是該遵守當初的宣示「把相關事證送給檢調單位，依法查辦到底」？讓《政黨法》第33條英雄有用武之地，為台灣的《政黨法》端正黨內選風立下第一個案例，既有助於國民黨的改革，也促進台灣民主政治的發展。

依據該條規定，黨內賄選之罪似乎不是告訴乃論，應該屬於公訴罪，檢調單位是不是也不該怠忽職務，應主動調查，以正民主法治剛紀？

趙少康是否有羅織冤枉同志的嫌疑？

趙少康3月11日上午與國民黨中央委員史碩仁召開記者會爆料，這次中常委選舉有「14聯盟」跟「12聯盟」，詳細名單連自己都有，最後選舉結果，「14聯盟」成員全數當選中常委、「12聯盟」也當選了10名，可見聯盟綁票確有功效，不參加換票聯盟，幾乎就等於預告落選。也就是說，傅崑萁當選且躍居榜首也是換票之功。史碩仁言之鑿鑿，「當選中常委的國民黨立委傅崐萁就是60聯盟、14聯盟的成員」。

如今國民黨考紀會確定「證據不足」，李貴敏指出，「不能預設立場，還是要根據證據，不能冤枉任何人。」言外之意，是不是趙少康的證據有編造羅織的重大嫌疑？趙是不是應該出面說明或甚至道歉？

考紀會的超人表現，直接挑戰了朱立倫的決心與趙少康的指控，也陷國民黨於更深的泥坑，形象再次下沉淪落，國民黨真是「雖九死其猶未悔」！


●作者：朱駿／時事評論人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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