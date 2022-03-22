僅侯家軍可坐活動主桌？新北學姊嗆：黨內同仁不應亂放話

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吳訓孝指出，並沒有所謂只有侯家軍可坐主桌的情事，並以昨天的觀音生日、或前些日子的土地公生日為例，包括新北市議員蔡明堂的兒子蔡政呈、超哥林鼎超或民進黨的顏蔚慈，大家都是一起坐主桌；此外，目前遇到的每位宮廟主委，也都會很熱情的邀請我們，大家對地方盛事共襄盛舉、一起為地方做事。
至於外傳原本要交棒的蔡明堂，改變心意要拚連任？吳訓孝回應，每個人都有每個人的規劃，既然我們已經出來參選，就不需要對外來亂放話，只要抓穩自己的選舉節奏與風格，相信會有好的結果；此外，他也會全力以赴的爭取國民黨三重、蘆洲區議員提名。
為何投入市議員的選舉？戴湘儀分享，因為市長侯友宜做事的態度，讓她非常欣賞，所以想要延續市長做事的精神服務大家；此外，其實昨晚緊張到睡不好，因為今日領表後，大家也會一起在星期五登記，覺得自己要扛的責任非常大，未來也希望可以有機會為新莊的市民服務。
針對卓冠廷也要爭取民進黨土樹三鶯區的議員提名，會不會有壓力？呂家愷回應，現在都還是黨內初選的階段，卓冠廷同樣也面臨黨內的初選，其實只要是年輕人願意回鄉服務、有心想為地方服務，只要良性競爭、不噴口水，他都歡迎；同時他本身是鶯歌土生土長的小孩，盼選民給他一個為地方服務的機會。