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僅侯家軍可坐活動主桌？新北學姊嗆：黨內同仁不應亂放話

▲「侯家軍」的吳訓孝、呂家愷、蔡畹鎣及戴湘儀，今（22）日合體前往國民黨新北市黨部領表。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.22）
▲「侯家軍」的吳訓孝、呂家愷、蔡畹鎣及戴湘儀，今（22）日合體前往國民黨新北市黨部領表。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.22）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-22 12:13:23

「侯家軍」的吳訓孝、呂家愷、蔡畹鎣及戴湘儀，今（22）日合體前往國民黨新北市黨部領表；針對外界質疑宮廟的行程，只有侯家軍可坐主桌的爭議，蔡畹鎣認為，黨內的同仁不應該亂放話、噴口水，還是努力把事情做好。

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「新北學姊」蔡畹鎣強調，大家都是靠自己的努力跑行程，外界也都看得見，並沒有所謂侯家軍的資源或資訊比較多這回事；並話鋒一轉的說，既然身為黨內的夥伴同仁，就不要亂放話、互相噴口水，還是努力把事情做好，相信最後能站出的，一定是最能為地方做事的人。

吳訓孝指出，並沒有所謂只有侯家軍可坐主桌的情事，並以昨天的觀音生日、或前些日子的土地公生日為例，包括新北市議員蔡明堂的兒子蔡政呈、超哥林鼎超或民進黨的顏蔚慈，大家都是一起坐主桌；此外，目前遇到的每位宮廟主委，也都會很熱情的邀請我們，大家對地方盛事共襄盛舉、一起為地方做事。

至於外傳原本要交棒的蔡明堂，改變心意要拚連任？吳訓孝回應，每個人都有每個人的規劃，既然我們已經出來參選，就不需要對外來亂放話，只要抓穩自己的選舉節奏與風格，相信會有好的結果；此外，他也會全力以赴的爭取國民黨三重、蘆洲區議員提名。

為何投入市議員的選舉？戴湘儀分享，因為市長侯友宜做事的態度，讓她非常欣賞，所以想要延續市長做事的精神服務大家；此外，其實昨晚緊張到睡不好，因為今日領表後，大家也會一起在星期五登記，覺得自己要扛的責任非常大，未來也希望可以有機會為新莊的市民服務。

針對卓冠廷也要爭取民進黨土樹三鶯區的議員提名，會不會有壓力？呂家愷回應，現在都還是黨內初選的階段，卓冠廷同樣也面臨黨內的初選，其實只要是年輕人願意回鄉服務、有心想為地方服務，只要良性競爭、不噴口水，他都歡迎；同時他本身是鶯歌土生土長的小孩，盼選民給他一個為地方服務的機會。
 

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