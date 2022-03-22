真的可以拿鉛筆寫！realme首創「紙手機」GT2 Pro開箱

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打破舊有的手機設計概念首創「紙做的手機」，與工業設計師-深澤直人聯手合作，「極簡」是深澤直人的設計特色，被人所熟習的產品有MUJI壁掛式CD Player、生活品牌±0的烤麵包機等，這次和realme合作的確創造出不俗的手機設計。
realme GT2 Pro將自然融入科技推出「大師．紙」設計，選用與紙張同源的可再生原料‐生物基做為手機背蓋材料，還原紙製品獨特紋理和質感，同時外殼甚至可以直接拿鉛筆書寫，相當有趣，外包裝同樣主打環保概念，採用可分解大豆油墨印刷，間接降低碳排放汙染。
首發「150度超廣角」鏡頭和「魚眼」模式
realme GT2 Pro配備後置三鏡頭，分別為5000萬畫素SONY IMX766 OIS旗艦主鏡頭、40倍放大顯微鏡鏡頭和5000萬畫素業界首發150°超廣角鏡頭，與128°鏡頭相比視野提升20%，帶來更寬廣靈活拍攝體驗，不僅如此，開發全球首個魚眼模式和加入3D照片功能，一鍵拍出以人為靜態主體，背景動感的3D照片，搭配3200萬畫素前置鏡頭，不論自拍、拍人、亮光還是暗光下拍攝，都拿手。
實際體驗，超廣角的拍攝範圍相較於其他手機的確頗讓人驚艷，但也難逃變形的宿命。魚眼和3D鏡頭帶來更多拍攝玩法，以3D來說，實際上運用的機會應該不大，但以配置的5000萬畫素SONY IMX766 OIS旗艦主鏡頭，拍出好照片不是問題。
玩Game 不熱當機，增強續航力
配備類鑽石冰芯散熱系統Plus，散熱效率提升50%，核心溫度峰值降低19°C，並具備5000mAh大電池和65W SuperDart超級閃充，強悍續航持久暢玩。
首發超寬頻自由切換天線技術，網路零死角
搭載黑科技「全速天線矩陣系統」，包含全球首發超寬頻自由切換天線技術，支援全球48個主流頻段、內建12根環繞式高集成天線設計，在弱訊號場景下，能智慧判斷切換訊號；還具備全向性Wi-Fi技術，讓訊號均衡性提升20%。
首發2K LTPO2.0 平面螢幕
搭載首發2K AMOLED LTPO2.0 平面螢幕， 6.7吋大螢幕支援10.7億色彩顯示，搭載LTPO2.0無級變幀技術，可根據畫面內容，在1-120Hz範圍內自動調整刷新率，功耗最高降低50%，延長續航1.7小時，遊戲體驗給力支援1000Hz智慧觸控技術，螢幕回應即時。
延伸GT2 Pro「紙做的手機」概念，推出限定版‐ realmeow Paper公仔，一改往常realme黃的活潑面貌，以純白喵身融入紙張紋理巧思，3／23 10:00 於realme網路商店獨家販售的《紙想要realmeow組合》，內容物包含realme GT2 Pro大師‧紙手機和realmeow Paper公仔，組合價21,990元，限量五組。
realme narzo 50 高CP值遊戲新機 6千有找
realme narzo系列自去年6月導入後，便以強勁性能與極致性價比受用戶喜愛，截至目前累積全球超過700萬名使用者，已成為多數手遊玩家第二台遊戲機首選，為拓展該手機系列的知名度，realme台灣趣味將「narzo系列」諧音命名為「拿走系列」。
realme narzo 50搭載聯發科Helio G96遊戲處理器，6.6吋沉浸式大螢幕，支援120Hz高刷新率，配備5000mAh大電池和33W Dart閃充。影像表現也越級提升，搭載5000萬畫素AI三鏡頭，6+128GB售價5,990元，3/25開賣，由蝦皮商城realme旗艦店 與realme網路商店獨家販售，凡於3/25 10:00~3/27 23:59於雙平台購機即加贈realme Buds Q2乙台（市價545元）。
realme GT2 Pro規格表
- 螢幕 6.7吋 2K LTPO2.0平面
- 處理器 高通 Snapdragon™ 8 Gen 1 旗艦處理器
- 主相機鏡頭
- SONY IMX766 OIS光學防手震 5000萬主鏡頭＋5000萬150°超廣角鏡頭＋200萬40倍顯微鏡頭
- 前置主鏡頭SONY IMX615 3200萬畫素
- 電池 5000mAh、65W SuperDart超級閃充
- 辨識 螢幕指紋辨識
- 音效 Dolby Atmos 、Hi-Res Audio 認證
- 容量 12+256GB售價21,990元，於3/24 10:00~ 3/28 23:59開放預購，預購價19,990元
- 螢幕 6.6吋 120Hz 高刷新率
- 處理器 聯發科 Helio G96遊戲處理器
- 主相機鏡頭 5000萬主鏡頭
- 200萬人像鏡頭
- 200萬微距鏡頭
- 前置鏡頭 1600萬AI
- 電池 5000mAh、33W Dart 閃充
- 辨識 側邊指紋辨識
- 售價 6+128GB售價5,990元，3/25開賣